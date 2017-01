El Murube, una reválida

Nueva final para la Unión Deportiva Los Barrios en su lucha por escapar de la zona de descenso. El Alfonso Murube de Ceuta (17:00) pone a prueba al equipo de Rafa Escobar, que necesita un buen resultado fuera de casa para ganar en confianza, más si cabe tras el 6-0 encajado en Écija en su último viaje.

Con la alegría del buen partido y el 2-0 endosado a la Lebrijana el cuadro barreños buscará lograr su tercera victoria a domicilio de la temporada tras los ganados en Castilleja (1-2) en el que fue debú del preparador cordobés, y el 1-2 en Algeciras el pasado dos de enero.

No va a ser una empresa fácil ya no sólo por la entidad de un rival que pese a tener muy lejos su objetivo (la fase de ascenso) no parece arrojar la toalla, como demuestra que suma 402 minutos sin encajar gol y que en su estadio no pierde desde el 20 de noviembre precisamente contra los algecireños (1-2).

Escobar tendrá que recomponer el once inicial pues por sanción no podrá alinear a dos de sus fijos, Pedro Muñoz y Antoñito, que se suman a los lesionados José y Chico Díaz. Precisamente es en la vanguardia donde más dudas hay ya que en la parte delantera sólo está Labra con lo que podría optar a jugar con una línea de cinco en medio campo con el joven Fosela, Domingo Ferrer y Chupi como avanzadilla y atrçás el doble pivote con Miki y Ezequiel Rojas.

El técnico del cuadro gualdiverde, destaca en la víspera: "Las victorias dan tranquilidad y confianza, el estado anímico del grupo durante la semana ha sido excepcional".

Del rival dijo: "Ha cambiado bastante para mejor. Nosotros les respetamos al máximo, pero a un solo partido podemos competir con cualquier rival. Sabemos los problemas que nos van a presentar, pero estamos preparados para competir, para hacer un partido serio y completo".