El Murcia espera a los linenses con un portero casi inédito: Simón Ballester

El Real Murcia recibirá el próximo domingo (17:00, Andalucía Televisión) a la Real Balompédica con un guardameta, Simón Ballester, que disputará su segundo partido como titular, ya que lleva todo el curso a la sombra de Diego Rivas (ex de Éibar, Tenerife y Albacete en Segunda), que fue expulsado el pasado domingo en Melilla y deberá cumplir un partido de sanción. El meta murciano, que afronta su segunda andadura en el conjunto pimentonero, avisa: "Voy a salir al cien por cien, a dar todo lo que tengo, sé que puedo hacerlo muy bien y por eso estoy más tranquilo que nunca".

Ballester, de 22 años y fruto de la cantera, sólo se ha enfrentado en la campaña en curso a la UD Melilla. Fue titular en la primera vuelta y disputó 18 minutos el pasado domingo tras la expulsión de su compañero. Ciento dieciocho minutos en los que no ha recibido un solo gol.

El portero recuerda que en las dos temporadas que lleva en la primera plantilla le han correspondido "papeletas complicadas". "El domingo en Melilla salí en un momento difícil por la expulsión de mi compañero, con uno menos, en un campo muy difícil porque hacía mucho viento, pero terminé contento y fue un punto muy bueno", recalcó ayer el guardavallas, que compareció en rueda de prensa.

"La temporada está siendo complicada, porque no estoy teniendo minutos, pero también puedo sacar cosas muy positivas", reflexionó ante los medios locales. "Estoy trabajando muchísimo, no he bajado nunca los brazos y por esa parte me siento satisfecho".

"Oportunidades como las que se presentan el domingo son muy importantes cuando no cuentas con minutos, así que estoy mentalizado para salir al cien por cien", abundó.

El portero entiende que la pelea por una cuarta que no consigue alcanzar el Real Murcia está "muy reñida". "Llevamos semanas intentándolo y tenemos equipo para meternos ahí", comentó. "La temporada pasada íbamos sobrados de puntos con respecto al segundo y al final las cosas cambiaron. Nosotros no vamos a tirar la toalla y quién sabe lo que puede pasar".

Sobre el posible ultimátum que pueda tener el técnico, Paco García, de cara al compromiso del domingo, Simón Ballester es claro: "A pesar de no estar contando con minutos, yo en Paco tengo confianza plena, lo conozco varios años y sé que es un gran entrenador, se merece que le den la oportunidad. Trabaja muchísimio y aunque las cosas no están siendo fáciles sé que van a salir, es que estoy convencido", remarcó.