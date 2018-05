El Murcia duda si alinear a David Sánchez y Juanra, con cuatro tarjetas

El entrenador del Real Murcia, José María Salmerón, debe decidir si el próximo domingo pone en riesgo a jugadores que tienen cuatro cartulinas amarillas alineándolos ante la Real Balompédica en la última jornada de la fase regular o si prescinde de ellos y los reserva para la liguilla, sin que eso suponga que renuncia a la posibilidad de asaltar la segunda plaza del grupo IV de la Segunda división B.

El Murcia puede ser segundo solo si gana y el Marbella no lo hace en su partido con el Villanovense. En caso de empate de los costasoleños, los pimentoneros les igualarían a puntos y les aventajan en el golaveraje particular.

La cuestión es que tres jugadores del Real Murcia afrontan la última jornada con cuatro tarjetas. Uno de ellos, Jordan Domínguez, ha descartado su participación en el partido con la Balona de antemano por culpa de un problema físico, así que ya sabe que llegará a la fase de ascenso limpio de tarjetas.

La gran duda es que hará el entrenador con el centrocampista David Sánchez (ex de Melilla, Cádiz…) y conel defensa Juanra (ex del Atlético de Madrid B), que están a una admonición de ser inhabilitados. Dado el peso que ambos, pero sobre todo el primero, tienen en el juego del equipo de La Condomina, los medios locales apuestan a que serán sacrificados y que no jugarán ante el equipo de La Línea, pero eso es algo que no se podrá saber antes del domingo o, como mucho, hasta que el viernes el técnico comparezca en rueda de prensa.