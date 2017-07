Müller no le quitaría un golpe a Nadal, sino las piernas

Ni la demoledora derecha, ni el revés cruzado, ni esa cabeza privilegiada que todos dicen que tiene: lo que más teme Gilles Müller de Rafael Nadal, su rival hoy en los octavos de final de Wimbledon, es la movilidad.

Hace unos días, Nadal dijo sobre Müller que, de poderle quitar alguna cualidad, ésa sería su servicio. El luxemburgués, por su parte, fue más radical: "No le quitaría un golpe, le quitaría las piernas. Rafa se mueve muy rápido por la pista y ésa es una de sus principales cualidades. Todos sus golpes son buenos, pero sus movimientos son realmente increíbles".

Müller pondrá a prueba a Nadal en Wimbledon por tercera vez. La última, en 2011, se la llevó el español, pero la primera (2005) cayó de su lado. "De eso hace mucho y los dos hemos mejorado desde entonces en hierba, sobre todo él. En aquel entonces, Nadal no era el jugador en hierba que es hoy", apunta.

El luxemburgués, de 34 años y número 26 del ranking ATP -su mejor puesto hasta el momento-, es conocido en el circuito por su servicio, pero a él le gusta destacar también otras cualidades: "Obviamente el saque es una de mis principales armas, pero yo no siento que sea ese tipo de jugador que saca muy duro y con mucha potencia, creo que uso mi saque a la perfección, subo a la red, puedo jugar de fondo, mezclo jugadas y mi rival nunca sabe qué esperar. Cuando un tenista alto saca todo el rato y sube a la red, ya sé que tengo que bloquear los restos y después jugar a sus pies para que no tenga una volea cómoda. Es duro para los rivales acostumbrarse a mi tenis y creo que es mi principal cualidad, que mezclo muchas estrategias".

Sea o no el servicio el rasgo más temido de Müller, lo cierto es que el asunto está en boca de todos en los últimos días después de que Nadal afirmarse que si al tenis en hierba se le quitara el saque, probablemente sería la superficie más divertida.

"El césped es muy entretenido. Ya no se ve más la estrategia de saque y volea, la gente ya no sube casi a la red, pero para mí la hierba es muy entretenida, parte del tenis y de la tradición", comentó este veterano jugador, quien, pese a los cambios y las nuevas tendencias, no cree que el tenis actual en hierba sea más aburrido.

"A mí me gusta, y es mejor para mí y para la gente que juega con mi estrategia. Cuanta menos gente haya jugando así, menos acostumbrados estarán el resto. Me gustaría ver más el saque y volea, es un gran estilo de juego, muy entretenido y que en cierto modo se está perdiendo", reflexionó.