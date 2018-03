Moussa, refuerzo de efecto inmediato

Moussa corre con el balón ante un jugador del Castilleja.

Moussa Sidibé ofrece al Algeciras algo que el equipo de José Antonio Asián no tenía. El futbolista malí aporta desde el primer día que desembarcó en el Nuevo Mirador y ha roto esa maldición de los albirrojos en un mercado de invierno con más desencantos que alegrías en los últimos años. El extremo, se puede decir a boca llena, hace buena la expresión de refuerzo.

Estoy muy feliz aquí y sólo pienso en que nos metamos cuanto antes en el playoff de ascenso"

Moussa marcó el pasado domingo ante el Castilleja su segundo tanto como algecirista y cuajó su mejor actuación con la casaca rojiblanca. Lo hizo ante su público en una segunda parte de puro derroche físico. "Me hacía falta un partido así", confiesa el jugador, que a veces peca de querer hacer todo en una sola jugada.

La llegada del malí causó expectación entre el algecirismo porque Moussa fue el primer fichaje invernal en una plantilla que ya había sufrido hasta tres salidas (Joaquín, Ranchero y Pablo Ganet). Además, el futbolista afincado en España desde muy joven aterrizó tras la polvareda que levantó su marcha del Guadalajara, donde los impagos le llevaron a denunciar una situación límite de la que se hicieron eco los medios nacionales.

Todo eso ya "está olvidado" y Moussa es feliz en Algeciras y tiene un firme propósito: "Estoy contento con los compañeros, muy feliz, todo lo anterior está olvidado y sólo pienso en meternos en la liguilla cuanto antes y jugar el playoff", asegura.

El atacante albirrojo entiende que la última victoria era vital para no perder comba con el grupo de cabeza del grupo: "Nos hacía falta a todos para seguir arriba, sobre todo porque veníamos de fallar puntos y goles", reconoce. "Queríamos sumar nueve de nueve, no nos conformamos con siete, pero en Utrera no se podía jugar y perdimos tres puntos allí", insiste.

Moussa habla de "dar un golpe en la mesa" en las nueve jornadas ligueras que restan en el grupo X de Tercera división. El malí insta a "seguir trabajando e ir a Sevilla a ganar el domingo", subraya sin medias tintas.

El futbolista acumula ya nueve participaciones con el conjunto de Asián, ocho como titular, y se siente respaldado dentro y fuera del césped. "A la grada agradezco los ánimos que me da siempre, incluso cuando no hago mi mejor partido", destaca. "Estoy convencido de que vamos a pelear por todo hasta el final".

Tras la llegada de Moussa, el Algeciras prescindió de Chico Díaz y firmó al argentino Damián Solferino, su segundo y último refuerzo de invierno.