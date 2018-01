Moussa pide la "carta de libertad" para "no morir de hambre"

El mismo día que Europa Sur desveló el interés del Algeciras por fichar al futbolista malí Moussa Sidibé, el joven extremo de 22 años dio a conocer públicamente su "situación crítica" en el Deportivo Guadalajara, equipo que compite en el grupo XVIII de Tercera. Moussa reveló que lleva sin cobrar desde octubre, que no tiene dinero ni para comer y que su club le niega la carta de libertad y cualquier tipo de ayuda. El jugador confesó que se siente "esclavo" y pidió ayuda a la Federación y la AFE para "no morir de hambre".

Los aficionados del Algeciras se despertaron con la noticia de este periódico de que Moussa tiene una oferta albirroja y horas después el futbolista publicó una carta en sus redes sociales que se hizo viral y saltó a los medios nacionales (Marca, As, El País, El Mundo, ABC...).

Si me impiden jugar al fútbol en otro lado, me iré a casa a cuidar de mis hermanos"

"Quiero denunciar públicamente la situación insostenible que estoy viviendo en el Deportivo Guadalajara", comienza su escrito Moussa.

"Soy de origen malí aunque vivo en España desde los 9 años. Mis padres vinieron hace muchos años, trabajan con honradez en el campo sacando adelante a la familia con el objetivo de poder dar un futuro mejor a sus hijos. Tengo dos hermanos pequeños", prosigue el malí.

"Al estar jugando fuera de casa he tenido que buscar a una señora para poder levantarles y llevarles al colegio, ya que mis padres se marchan a las 5 de la mañana a trabajar", relata. "Ante la irregularidad en los pagos que mantiene el Guadalajara (el último mes cobrado fue el de octubre y nunca me han pagado las primas por partidos jugados desde que comenzó la temporada), he solicitado mi baja tanto al presidente como al entrenador, tras exponerles mi situación familiar, ya que mis padres no pueden enviarme dinero todos los meses y estoy en una situación crítica", afirma Moussa.

"Habiéndome escuchado ambos", prosigue, "me dicen que no me darán la baja y que tengo que seguir entrenando y jugando en el club porque tengo contrato. Les explico que no tengo dinero para comer y me dicen que pida ayuda a mis amigos. Ni siquiera se preocupan lo más mínimo, en tener cubiertas mis necesidades básicas".

"Me apasiona el fútbol y me encantaría seguir jugando. Estoy dispuesto a perdonar la deuda que tienen conmigo y olvidar de una vez esta pesadilla. Tengo clubes interesados en mí que pueden darme una estabilidad económica para poder seguir disfrutando de este deporte sin ser un gasto para mis padres", admite el futbolista. Una de esas ofertas, la que más le gusta, es la del club algecirista.

"Pido ayuda pública ante esta situación que me puede costar la salud, pues mi cabeza no deja de dar vueltas día y noche. Me siento esclavo, ya que no me dejan abandonar un club que no cumple su parte del contrato, quizás muriendo de hambre puede que me dejen libre ¿Dónde está la humanidad aquí?", se pregunta el extremo izquierdo.

"Solicito públicamente al Deportivo Guadalajara mi libertad, así como la intervención de la RFEF y AFE. Si además de no pagar mi salario quieren impedir que juegue al fútbol, así será, y me marcharé con orgullo a casa a cuidar de mis hermanos. Así al menos mis padres tendrán un gasto menos y seré feliz junto a quienes me quieren", concluye su carta de SOS.

Moussa Sidibé llegó el pasado verano al Guadalajara tras dos temporadas en la UD Ibiza. Con los baleares subió a Tercera y coincidió el último curso con el delantero algecireño Isaac Luis Chico Copi.