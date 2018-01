Moussa Sidibé ya es algecirista

El culebrón Moussa Sidibé llegó a su fin. El Algeciras Club de Fútbol hizo público ayer el fichaje del atacante malí, un refuerzo que Europa Sur desveló el pasado viernes, un día antes de que el jugador denunciase su situación de impagos en el Guadalajara a través de diferentes medios nacionales para que 24 horas después lograse la carta de libertad de la entidad alcarreña. Los albirrojos se refuerzan con un atacante de 22 años que suele jugar de extremo izquierdo pero que se presta a cubrir las demás posiciones ofensivas. El club anuncia una presentación oficial en los próximos días.

Moussa Sidibe (21/11/1994) nació en Bamako, la capital de Malí, aunque es residente en España desde que tenía doce años. Llega a La Menacha después de haber disputado la primera vuelta con el Deportivo Guadalajara, que ocupa puestos de liguilla en el grupo XVIII de Tercera. El malí marcó cinco tantos y era pieza clave en el engranaje del equipo. Sin embargo, los retrasos en los pagos provocaron una situación crítica en el día a día del futbolista, que denunció públicamente su calvario ante la Federación y la AFE. Tras ser noticia a nivel nacional, Moussa consiguió que le fuese entregada la baja.

En las entrevistas todos somos muy buenos, donde tengo que hablar es en el campo"

El ya jugador albirrojo, que ayer se ejercitó con sus compañeros en Palmones, desembarcó en España con 12 años y pasó por el juvenil del Numancia, el Almazán, el Ebro, el Montecarlo aragonés y el Benferri valenciano, antes de dar el salto a Ibiza con 21 años.

Moussa formó parte del proyecto de la UD Ibiza armado por el expresidente del Valencia Amadeo Salvo, que cuajó con el ascenso a Tercera en un equipo que reclutó para dar el último empujón al delantero algecireño Copi. Moussa y el de la barriada de Pescadores hicieron buenas migas.

El futbolista salió de las islas Pitiusas, aunque el San Rafael y la Peña Deportiva se fijaron en él, y recaló en el Guadalajara tras unos días a prueba y después de jugar el Trofeo Alcarria y convencer al cuerpo técnico. A partir de ahí, un éxito deportivo y un auténtico vía crucis en el apartado personal.

"La verdad es que me encuentro muy bien, muy contento", explicaba ayer al término de la sesión preparatoria: "Lo que quiero es volver a jugar al fútbol y preocuparme solo de eso".

El jugador se mostró reacio a analizar su pasado reciente. "Prefiero no hablar de todo lo que me he vivido, eso forma parte ya del pasado y ahora solo tengo que centrarme en ser útil al Algeciras", sostiene

"Yo he venido aquí para ayudar al equipo a jugar la liguilla y para ascender a Segunda B, soy ambicioso y quiero disfrutar de eso", afirma el atacante, que se define como "un futbolista con calidad, llegada, verticalidad y sobre todo con mucha velocidad".

Moussa es consciente de que su desembarco ha levantado mucha expectación, pero asegura que prefiere no extenderse en declaraciones y ganarse los elogios en el terreno de juego.

"Lo que puedo garantizar es que cada vez que salga al campo voy a dar lo mejor de mí y por supuesto que agradezco que la afición me reciba con esa ilusión, pero donde tengo que hablar en el campo, que de palabra todos somos muy buenos", puntualizó el futbolista, que agradeció el recibimiento de que fue objeto por parte de sus compañeros.