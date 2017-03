Montoya: "El Algeciras expuso muy poco, mi equipo ha merecido ganar"

Miguel Ángel Montoya, entrenador del Utrera, dijo que el Algeciras "expuso muy poco" y que "no tiró a puerta nada más que en el gol". "El rival no quería tener el balón, no tenía personalidad en ese momento y cuando mejor estábamos llegó el gol en contra", opinó.

"El Algeciras es un equipo hecho para ascender y sabe dominar todos los tipos de fútbol", continuó Montoya, muy crítico con el conjunto algecireño, aunque dijo que "salvo catástrofe estará en liguilla".

"Teníamos muchas esperanzas puestas en poder ganar al Algeciras y nos lo merecimos pero ante un rival de esta entidad no puedes tener un tipo de error, fuimos partidos en esa jugada", expresó el técnico que lamentó la falta de acierto de su ataque.