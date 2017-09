Momento de acelerar

El Algeciras Club de Fútbol, en un arranque liguero progresivo, ganó la pasada semana su primer partido en Las Cabezas de San Juan después de sendos empates en las dos primeras jornadas. Ahora se encuentra en el camino con dos partidos seguidos en casa y el primero de ellos es hoy (18:30) frente al líder del grupo X de Tercera división, un CD Alcalá que lleva tres victorias en tres jornadas. Los albirrojos, con la gasolina que supone jugar en casa, aspiran a enlazar triunfos, adelantar a rivales y situarse ya en los puestos altos. Jugadores y técnicos asumen que debe ser. Es momento para acelerar.

El plantel agradece la renuncia del club a la Copa Federación con los 45 minutos y la eliminatoria en contra frente al Betis Deportivo. Es la primera semana de normalidad, sin partido un miércoles y con tiempo para preparar la batalla, dura como todas en esta categoría. Lo que no ha terminado de cambiar es la suerte con las ausencias. Ito sigue lesionado e inédito y Chico Díaz está algo mejor pero parece que tampoco para jugar. A los dos centrodelanteros hay que añadir las bajas de Adrián Máiquez -baja por paternidad- y Mané -sancionado-. Cuatro ausencias de peso.

El argentino Joaquín entra en la lista que anuncia el club y Álex Oñate apunta al once

El Algeciras está invicto, con cinco puntos y en octava posición. Tras empatar ante el Atlético Sanluqueño en el primer duelo como local, los algeciristas entienden que en el Nuevo Mirador no se pueden dejar escapar las oportunidades y ahora toca dos: ésta del Alcalá y la siguiente ante la Balompédica Lebrijana.

Un dato: el Algeciras ha sumado en las últimas campañas en Tercera entre el 70 y el 76% de los puntos disputados en su estadio. Levantar un fortín es clave para el ascenso.

El club anunció ayer en sus medios que el resto de la plantilla está disponible, también Chico Díaz. Sin embargo el viernes, después del último entrenamiento, el Algeciras dio la relación de jugadores convocados para el encuentro ante el CD Alcalá con los 16 jugadores que van a vestirse -con nombres y firmas- y eran Jesús Romero, Pablo Barroso (porteros), Oñate, Iván Ranchero, Pablo Ganet, Javi Anaya, Pablo de Castro, Josemi, Berlanga, Ayala, Tano, Ernesto, Joaquín, Alberto y Siles. Asián tiene margen hasta hoy para hacer algún cambio pero, lo dicho, es la información ofrecida por la propia entidad.

José Antonio Asián aseguró en rueda de prensa que no solventar el problema del delantero centro como lo hizo la pasada jornada, con Alberto Gázquez Albertito como hombre más adelantado, como falso nueve como está de moda decir. El sevillano anotó el primer tanto de la Liga y participó en el segundo. No es la única opción, puede tapar la ausencia de Mané con el propio Albertito y colocar arriba a otro jugador, como puede ser Ranchero. También está el argentino Joaquín Serrago, que apunta a su primera convocatoria. Con la baja de Adrián Máiquez hay menos problemas: Álex Oñate es su recambio natural. No parece que el Chato Asián vaya a tocar mucho más ante el Alcalá, al que dirigió durante cinco temporadas.