El Mirador tiene la palabra

El algecirismo tiene hoy la que espera sea la primera cita de una historia de héroes. El Algeciras Club de Fútbol recibe a las 11:30 a la UD Ibiza en el duelo de ida de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda división B. José Antonio Asián vio zarandeados sus planes a última hora con la lesión de Albertito, que el viernes volvió a sufrir un bloqueo en la rodilla derecha y encendió todas las alarmas. Sin el mago de Triana, los de casa apelan al más difícil todavía y reclaman todas las gargantas posibles para volar con ventaja el próximo domingo a las Islas Baleares.

El estadio Nuevo Mirador tiene la palabra. Media hora antes del mediodía, los guerreros albirrojos saltarán al césped para emprender el primer escalón hacia el ascenso. Tras una campaña batallada y llena de obstáculos, Asián y su tropa se enfrentan al primer gran desafío de una ascensión en la que deberán eliminar a tres rivales para tocar la gloria. Están convencidos de que pueden hacerlo.

La azarosa mano del presidente del club ibicenco, el exvalencianista Amadeo Salvo, emparejó el pasado lunes en Las Rozas a los albirrojos con el tercero del grupo balear, un nuevo rico concebido para subir a cualquier precio. Casi nadie en La Menacha quería al Ibiza, pero también es verdad que los algeciristas se han enfundado el traje de guerra y han mostrado sus credenciales durante toda la semana. La plantilla ha sido la primera en implicarse para exaltar a su afición, que ha visto como han llegado vídeos de aliento del exmadridista Roberto Carlos o de los recordados Andrés Armada y Castillo, además de futbolistas baleares amigos como Nsue o Benítez.

Toda esta atmósfera positiva se vio conmocionada la noche del viernes cuando el club comunicó que Albertito iba camino de Jerez para ser tratado por los mismos especialistas que ya obraron el milagro en su rodilla a finales de 2017, cuando se temió lo peor. Los algeciristas guardan un pronóstico reservado a la espera de resultados pero se antoja casi imposible que el trianero aparezca en el once cual Cid Campeador. Veremos si este infortunio no le aparta de lo que queda del sueño por subir. El jugador no paró de recibir ánimos durante todo el día de ayer y el club arengó a las masas con este mensaje tan significativo: "El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan competiciones".

Sin Albertito, Asián tendrá que cambiar sus planes. El Algeciras venía funcionando de maravilla con el falso nueve, con la movilidad de Albertito y Moussa arriba. ¿Opciones? Lo más lógico es que entre el cordobés Ito como punta de referencia, aunque también cabe la posibilidad de que Ayala haga las veces del trianero si el entrenador quiere mantener esa flexibilidad a la hora de atacar. Por lo demás, el once albirrojo ante el Ibiza de Rufete debería ser el compuesto por Romero en la portería; Máiquez, Berlanga, Siles y Pablo de Castro en la retaguardia; Ernesto, Tano, Mané e Iván en la zona ancha; con Moussa -que se reencuentra con su exequipo, del que no salió bien- y el sustituto de Albertito como hombres más adelantados.

Asián, visiblemente afectado por el contratiempo de Albertito, citó a todo el plantel y podrá conformar un banquillo con siete inquilinos, lo que le da más margen de maniobra.

Los algeciristas rompieron la última jornada liguera en Gerena su racha de nueve partidos sin perder, pero sólo han sufrido un tropiezo en su coliseo en lo que va de 2018 (ante el Xerez).

El cuadro de La Menacha sabe de la importancia de este primer envite con el Ibiza, sobre todo por el factor sorpresa que ya no pesará tanto la semana que viene en Can Misses. Además, en el recuerdo reciente de la afición está la eliminatoria perdida hace un año con el Atlético Astorga, un rival que cayó derrotado por la mínima en el Nuevo Mirador y al que quizás se infravaloró... Esta vez la historia se presenta con otras sensaciones y el respeto es máximo.

Los más fieles no cesan en su empuje y ayer al mediodía la tradicional Peña La Bufanda lideró una caravana para ambientar la ciudad, por donde también repartieron banderitas albirrojas. Hoy se espera actividad desde primera hora en la sede social, en el estadio, para recibir al equipo de Asián y también al de Rufete. Será el preámbulo de un partido para valientes, un partido por el que merecen la pena todos los esfuerzos y penurias.