Minuto noventa y... zasca

La Real Balompédica ha dejado escapar cuatro puntos después del minuto 90 en las veintiséis jornadas disputadas hasta el momento en el grupo IV de la Segunda B. Cuatro puntos que, sumados a los que no se habría embolsado su último rival, el Recre, le mantendrían en la mitad de la tabla y a siete de la plaza de promoción y no a dos como se encuentra en la actualidad. Los albinegros no han sido capaces de capturar un solo punto después del mal llamado tiempo reglamentario.

El minuto noventa y … que tanto bendicen algunos clubes, se empieza a convertir en una auténtica pesadilla para la Balompédica esta temporada, que ya sabe de este tipo de psicosis en andaduras precedentes. El gol anotado por Miguelito para el Recreativo de Huelva el pasado domingo en el Nuevo Colombino en el minuto 93 ha supuesto que los linenses dejen de sumar un punto y el rival acumule dos más de los que tenía en ese momento amén del golaverage, lo que ha devuelto a los linenses a una situación si no agónica sí muy preocupante y ha permitido al Decano abandonar las plazas de descenso tras nada menos que trece jornadas.

Después de que durante el paso de Manolo Ruiz por el banquillo los linenses no se viesen afectados por este virus, fue precisamente en el debut de Juan Mari Sánchez cuando se produjo el primero de los casos. El 13 de noviembre los balonos acudían al Artes Carrasco para medirse al Lorca, que se colocó por delante con goles de Chumbi y Urko Arroyo, éste nada más arrancar la segunda parte. Los visitantes reaccionaron y primero Álex Rubio, poco después de saltar al campo, y más tarde Gato (85') reestablecieron la igualada.

Cuando el partido parecía abocado a un empate y después de que el propio Álex Rubio hubiese malogrado un mano a mano con el portero lorquino, en el 94 y en una falta frontal, la defensa permitió a Borja García tocar de cabeza y mandar al borde del área pequeña donde Manu Onwu remató casi a placer. El primer punto que se esfumaba en esas circunstancias. "Crueldad extrema" tituló este periódico. La imagen de Juan Mari lanzando un trozo de césped contra el suelo, que los aficionados pudieron ver a través de televisión, está aún fresca en la memoria de muchos de ellos.

Fue en otro debut, el del actual técnico, Julio Cobos (11 de diciembre), cuando volvió a darse esta circunstancia. La Balona se había adelantado en el 71' por medio de Álex Rubio y el conjunto de casa tuvo que esperar nada menos que al 95, en el que Cristo Martín aprovechó una concesión de la zaga albinegra para igualar.

"Julio Cobos firma un buen empate en su debut, pero que deja un poso de crueldad ya que el líder iguala en el minuto 95", explicaba Europa Sur. "Los linenses dan la sensación de equipo ordenado y solidario, pero carecen de llegada".

El pasado domingo llegó el tercer capítulo y además ante un rival directo, el Recreativo. Justo después de que Ismael Chico no llegase a un centro lateral de Gato que hubiese supuesto el 0-1 (minuto 92) Miguelito se revolvió con la complacencia de Alfonso y marcó desde lejos el tanto del triunfo local (1-0).

En total cuatro puntos (uno en Lorca, otro en Huelva y dos en Cartagena) que se esfumaron y lo que es peor, una sensación de cierta zozobra que se ha apoderado de la afición de La Línea, que empieza a temer seriamente por la continuidad de su equipo en la categoría.