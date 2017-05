Miñambres: "El 1-0 no es definitivo y ellos los van a pasar mal allí"

El técnico del Atlético Astorga, Miguel Ángel Miñambres, compareció en rueda de prensa algo contrariado por el resultado de ayer en el Nuevo Mirador, un 1-0 "que no es definitivo" para una vuelta en casa "donde ellos lo van a pasar mal, allí tenemos nuestras armas... pero nosotros también sufriremos".

En su opinión fue "un partido bastante parejo, con ocasiones para los dos y estaba claro que no iba a ser un duelo con un marcador grande", añadiendo que "los dos hemos tenido oportunidades y la lástima es que en una carambola nos ha caído el gol y en el minuto 88. Creo que hicimos un buen trabajo, llevando el peso del encuentro durante gran parte del choque pero no hemos logrado marcar".

Indicó que "el vestuario está mal pero nos recuperaremos durante la semana y desde ya pensamos en la remontada".

Miñambres insistió en que "tengo claro que la gente ha visto un choque igualado y aunque han ganado ellos, no les será fácil. Somos fuertes en casa, iremos a tratar de ganar, somos un rival peligroso y seguimos con la misma idea, la de marcar un gol" apostillando que "espero que el 1-0 sea una ventaja corta. No es definitvo como no lo hubiesen sido un 0-0 ni un 0-1. Somos equipos parejos. Allí va a ser muy distinto, tenemos nuestras armas y lo van a pasar mal... y nosotros también".

Del Algeciras dijo que era "lo que me esperaba. Han salido enchufados, les ha costado hacer juego por dentro pero nos hicieron sufrir con la estrategia y a balón parado nos han marcado".