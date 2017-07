Miki lamenta las formas de su salida de la Unión y se va a Gibraltar

Miki, capitán de la Unión Deportiva Los Barrios en las últimas campañas, explicó que no tenía intención de marcharse del equipo al que ha pertenecido toda su vida y dio su versión de su salida. "Lo único que le comenté a Álvaro Moya [el presidente] es que tenía dos ofertas, que no quería irme pero quería escucharlas y se enfadó, me dijo que la Unión no iba a estar de segundo plato y que no me esperaba", relató el centrocampista barreño que la próxima temporada jugará en el Lions Football Club de la primera de Gibraltar.

Mikel Pérez González, Miki, sale de la Unión después de siete temporadas en el primer equipo, al que subió directamente del juvenil barreño. "Me duele haber salido así del club que empecé a jugar desde niño", destacó el jugador que insistió en desear toda la suerte a la Unión en lo deportivo.

La entidad gualdiverde, en la nota en la que anunció la salida de Miki, habló de falta de respeto por parte del jugador. "No le guardo rencor ni nada", añadió el futbolista, que probará suerte en el fútbol de Gibraltar.

El centrocampista barreño se marcha al fútbol gibraltareño para jugar en el Lions, equipo en el que coincidirá con viejos conocidos de la UD Los Barrios. El conjunto yanito está entrenador por el exgualdiverde Rafa Bado y que cuenta con otros ex de la Unión como Domingo Utrera y Juan Llaves. También fichan otros dos antiguos integrantes de la plantilla barreña: Ezequiel y el guardameta también ex del Algeciras, Edu Oliva.