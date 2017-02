Miki Ortega, el trotamundos que logró ser profeta en su tierra

La vigésimo primera entrega de La Tertulia Deportiva de Europa Sur reunió ayer, en el marco incomparable que supone El Cortijo de Guadacorte, a dos tipos felices. Por un lado, el base de la Unión Linense de Baloncesto (ULB) Miki Ortega, que tras el triunfo conquistado por su equipo el pasado sábado ve acercarse las semifinales de la Conferencia Sur de la Liga EBA. Por otra parte, el entrenador de la UD Los Barrios, Rafa Escobar, que entiende que la victoria gualdiverde sobre el colíder Arcos del domingo va a suponer un punto de inflexión y que su equipo "aunque tenga que sufrir hasta la última jornada", logrará quedarse en la Tercera división de fútbol. Por encima de todo, el encuentro entre preparador, jugador, tres redactores de esta casa y Rubén García, de Radio Algeciras de la Cadena Ser, derivó en una divertida charla, salpicada de curiosas anécdotas, entre apasionados del deporte entre los que existe, además, una excelente relación.

Miki Ortega representa un caso no tan atípico en el deporte. Es un claro ejemplo de trotamundos -se crió en la cantera del Unicaja, jugó en Ourense, Pamplona, Dinamarca, Rusia, Estonia...- que acaba por ser profeta en su tierra. Internacional en categorías inferiores es el jugador-franquicia del Oh!Tels-ULB, que el curso pasado rompió todos los pronósticos en su debut en la Liga EBA y que esta temporada camina con paso firme al menos hacia las semifinales de Conferencia.

El base confiesa que tiene un sueño: "Lograr el ascenso de categoría y poder hacerlo en una final a cuatro en La Línea con el pabellón a reventar". Lo que él no sabe es que, a veces, los sueños, cuando van acompañdos de trabajo, se convierten en realidad.

El baloncestista hace especial hincapié en dejar constancia de que sigue viviendo su deporte como un profesional. "El concepto de profesionalismo está equivocado", defiende. "Es una forma de entender el deporte, puedes serlo incluso si no cobras".

Miki recalca -al tiempo que admite que es el primero que se deja seducir por los números- que las estadísticas son "el cáncer del baloncesto actual" porque propicia que los jugadores "miren en muchos casos sólo por sus intereses".

"Los clubes sólo firman mirando números y eso está creando un problema, porque no se valora al que intimida, al que ayuda... los intangibles", pone en valor. "Y sin ellos no se pueden ganar los partidos".

"La gente no sabe lo mal que lo pasamos los jugadores cuando perdemos", desliza durante la comida. "Cuando jugaba fuera mi madre sabía que si perdía no podía llamarme en un par de días, porque no tenía ni ganas de hablar".

El jugador coincide con su compañero en La Tertulia, Rafa Escobar, al destacar el papel que el apartado psicológico tiene en un partido y subraya la dificultad añadida que supone practicar cualquier deporte en el Campo de Gibraltar. "No suele llegar a la opinión pública, pero a través de las redes sociales hay una especie de Salvamé de Luxe, con una rivalidad entre clubes que va mucho más allá de lo deportivo", denuncia.

El jugador, que por su peso en la ULB como entidad vive intensamente el apartado burocrático y económico de la misma, lamenta el escaso apoyo institucional y empresarial a su club. "No hay que olvidar que estamos hablando del referente baloncestistístico de la comarca y que tiene una cantera ejemplar que ya querrían para sí muchos clubes no sólo de España, sino de gran nivel en Europa".

Ortega se confiesa futbolero, seguidor del Betis, pero recalca el papel que tiene en la ciudad una Balompédica de la que su entidad ha tomado prestados esta temporada los colores. "Si la Balona pierde dos partidos, La Línea está preocupada, con independencia de los que luego vayan al fútbol".

Antes de finalizar, Ortega ofrece una de sus curiosas anécdotas. "Una vez fui a Melilla y antes de lanzar un tiro libre vi como detrás de la canasta un tipo desplegó una foto de uno por uno con una mujer desnuda", recuerda. "El primer tiro lo fallé".