Messi alega a la FIFA que no insultó al juez

Leo Messi alegó en su descargo ante la FIFA que no insultó al juez de línea sino que sólo "fueron dichos al aire", según la carta firmada de puño y letra por el delantero argentino para evitar o reducir la sanción de cuatro partidos que horas después le impuso el máximo organismo de fútbol.

Messi escribió el lunes la carta en Santa Cruz de la Sierra, la noche anterior al partido con Bolivia en La Paz por las eliminatorias sudamericanas, cuando la FIFA le comunicó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que investigaba de oficio los vídeos con insultos del jugador al asistente del árbitro durante el partido con Chile del 23 de marzo.

"El asistente 1 entendía perfectamente lo que yo decía, a tal punto que hemos conversado de manera amigable sin que ningún momento mis dichos hayan ofendido o injuriado al árbitro", sostuvo el delantero del Barcelona en el escrito publicado ayer por el diario Olé.

"Niego en forma terminante haber ofendido al árbitro asistente 1 en el partido versus Chile, ni mucho menos que mi conducta encuadre dentro de lo normado por el art. 57 del Código Disciplinario de FIFA", alegó.

El informe de los jueces no reflejó en ningún momento los insultos por los que fue suspendido el jugador argentino. "Demás está decir que si alguno de mis dichos hubieran incomodado al árbitro asistente 1 jamás fueron dirigidos a su persona sino que fueron dichos al aire y desde ya pido disculpas por ello", concluyó.

La carta del capitán albiceleste acompañó el descargo oficial de la AFA, pero no pudo revertir la dura sanción de la FIFA que le impidió jugar el martes ante Bolivia. Messi tampoco podrá disputar los partidos de eliminatorias ante Uruguay, Venezuela y Perú y sólo regresará para la última jornada de la clasificación, en la que Argentina se medirá con Ecuador.

La sanción de la FIFA golpeó a la Albiceleste, que tras caer 2-0 con Bolivia quedó en el quinto puesto de la clasificación sudamericana, en zona de repesca.

La nueva dirección del fútbol argentino, que empezó el miércoles, prepara ahora la apelación a la medida de la FIFA, con el objetivo de al menos reducir la pena a, por ejemplo, dos partidos.

Según informó ayer la prensa española, Messi decidió ponerse al frente de su defensa ante el ente regulador del fútbol mundial para reconducir las relaciones, que se habrían enfriado tras la decisión del delantero y de sus compañeros del Barcelona de no asistir a la gala de los premios The Best en Zúrich.