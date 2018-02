Mere vaticina que la Unión "saldrá pronto" del descenso

El Cádiz B, líder indiscutible del grupo X de Tercera división, recibe mañana sábado a la Unión Deportiva Los Barrios, penúltima clasificada. Dicho así poco o nada habría que añadir a las previsiones. Pero el entrenador del conjunto amarillo, Baldomero Hermoso Mere, tiene muy claro que esos datos, aun siendo reales, son "muy engañoso". Mere no tiene problemas en vaticinar que el conjunto de Carlos Ríos "saldrá y pronto" de los puestos que al final de temporada condenan al descenso de categoría.

"Es una valoración basada en los hechos", recalca el técnico. "No solo la avalan los últimos resultados, sino lo que se desprende viéndoles jugar".

"Nosotros tenemos muy claro que nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de la categoría y es lógico que pensemos eso, porque la metamorfosis que ha sufrido esa plantilla ha sido enorme y eso explica sus números anteriores y su marcha actual que ya le ha permitido abandonar la última plaza", razona el preparador del filial cadista.

"Si nosotros saliésemos al campo pensando que la Unión se juega más que nosotros en este partido nos estaríamos equivocando y posiblemente acabaríamos perdiendo", advierte Mere en un mensaje dirigido sin ambages a su plantilla.

"A estas alturas la necesidad lo agudiza todo, la concentración, la capacidad de sacrificio... por eso nosotros tenemos que encarar cada partido como si fuese una final, porque ya nos pasó el día del Arcos que por no afrontarlo así, el fútbol nos pasó factura", dice en referencia al último partido en casa, que se saldó con derrota 1-2 de sus futbolistas ante los arcenses.

Con respecto a su equipo, Mere recalca que a pesar de disfrutar de una renta de once puntos sobre Algeciras y Ceuta, sus más cercanos perseguidores, el trabajo no está aún hecho. "Yo soy muy respetuoso con la competición, con el resto de los equipos y con el fútbol, más que nada porque esto puede cambiar de un día para otro y haríamos mal en sacar pecho, porque aún no hemos conseguido nada".

"Suena un poco repetitivo, pero las diferencias entre el Cádiz B y el resto de los equipos del grupo no son muchas y en cualquier momento puede llegar una racha de resultados negativos, como las que han atravesado otros equipos, y la situación puede cambiar", abunda.

"Al margen de eso no podemos dejar de reconocer que estamos muy satisfechos por lo que estamos haciendo, pero siempre teniendo claro que queda mucha competición y que hay que terminar la faena", insiste el expreparador del Algeciras.

"Precisamente por esa igualdad de la que estamos hablando es muy difícil predecir quiénes lograrán la clasificación", reflexiona. "Es verdad que nosotros disfrutamos de una cierta ventaja, pero queda muchan muchas jornadas, el resto está en un pañuelo y se pueden dar muchos cambios, porque hay mucho equilibrio y si a alguien le pilla ahora un mal momento le termina pasando factura".

El Cádiz B afronta el duelo de mañana con la Unión con las bajas de Sergio y Navarro por sanción y de Paco Olano, por lesión.