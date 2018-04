Mere: "Me hubiera gustado una mejor respuesta tras el 1-0"

Baldomero Hermoso Mere, el técnico del Cádiz B, valoró el empate ante su exequipo aunque se fue con una sensación "agridulce" porque "me hubiera gustado una mejor respuesta de mi equipo después de ponernos por delante".

"El partido fue muy parejo, con dos equipos que nos jugábamos muchísimo, con mucho componente emocional", admitió.

"Creo que en la primera parte fuimos superiores, quizás sin las ocasiones necesarias, pero luego en la segunda fuimos capaces de marcar y a partir del empate el rival nos apretó y nos superó".

"Me hubiera gustado tener mejor respuesta después del 1-0, pero también es verdad que teníamos delante a un rival de envergadura, al mejor Algeciras de la temporada. Pero no me puedo ir contento del todo", zanjó.