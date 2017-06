Mellado responde a David Camps

El director deportivo del Algeciras, Rafael Mellado, contestó ayer a las declaraciones del delantero David Camps, aseguró que no sentirse valorado a la hora de negociar su continuidad. "Se le ha valorado bastante pero las pretenciones económicas que tenía no la puede pagar el club", respondió el directivo.

Mellado se defendió de las acusaciones del delantero: "Hay una cosa muy clara que debe saber la afición: este equipo no va a hipotecarse por ningún jugador como se ha hecho antes". "Además, sé que Camps seguramente tendría ya algo por ahí porque sé que soltó el piso que tenía alquilado antes de las vacaciones y de negociar la renovación", expresó. Pero sus declaraciones con respecto al último pichichi albirrojo no acabaron ahí. "Lo hemos valorado pero porque un jugador meta 25 goles no va a cobrar cantidades que no podemos permitirnos. Además, duratne dos meses ha estado medio desaparecido y ha jugado porque no había otro", sentenció.

También habló sobre la marcha de Dani Gallardo al Ceuta. "Quería que le pagásemos la gasolina para ir y venir de La Línea y le dijimos que sí pero ya se había comprometido con el Ceuta. Dice que allí se puede permitir dedicarse exclusivamente al fútbol, que es lo que quería. Pues nada", expresó el director deportivo, que quiso dejar claro que quería que el lateral linense continuara en el club.

Rafael Mellado aseguró que todavía tienen que llegar cuatro o cinco fichajes más. Eso va a depender de las contestaciones de los que aún quedan por confirmar si siguen o no: Javi Anaya, Mané y Pablo Ganet.

Sobre Ganet aseguró: "Está esperando una oferta de Segunda B y si no, se quedará en el Algeciras".