Mellado defiende su gestión deportiva en el Algeciras

Rafael Mellado defendió ayer a capa y espada su gestión como director deportivo del Algeciras Club de Fútbol y manifestó su deseo de cumplir su mandato de cuatro años con la directiva. Mellado asumió "la culpa como máximo responsable de la parcela deportiva" del intento fallido de ascenso a Segunda B y respondió a todas las cuestiones más polémicas de la temporada: la salida de Chico, el fichaje de Solferino, la confección de la plantilla, la relación con José Antonio Asián, las dificultades económicas y un largo etcétera.

Mellado compareció para responder sobre su trabajo "durante los dos últimos años, porque son en los que hemos intervenido en cuanto a confección de plantilla, en el que llegamos en el mes de febrero poco pudimos hacer porque ya estaba todo hecho", dijo.

Todos los fichajes fueron consentidos por los entrenadores en estas dos campañas"Algunos estamos sin cobrar y con honradez, pagando al día las deudas de otros que nos metieron en la concursal"

"Yo me echo toda la culpa porque soy el máximo responsable de la parcela deportiva", aseguró Mellado. "¿Qué ha fallado? Esto es un deporte, es fútbol y cuenta que entre el balón o no. Estuvimos con posibilidades hasta el último momento, igual que el año anterior, pero este club depende mucho del tema económico para la formación de la plantilla", argumentó Mellado.

El director deportivo explicó que "las pretensiones del club en diciembre eran las de potenciar el equipo con refuerzos; no lo hicimos afortunadamente porque una emprensa que nos iba a ayudar mucho, se echó para atrás, y no hablamos de cinco o seis mil euros", advirtió. "Pusimos freno para que la plantilla se haya marchado con su dinero, aquí ha cobrado todo el mundo hasta el último céntimo. Si hubiésemos reforzado como hacía falta igual ahora hablábamos de jugadores encerrados y denuncias en el mes de junio, que habría sido un golpe mucho peor que no haber ascendido", subrayó.

"Hemos tenido aciertos y desaciertos", reconoció Mellado. "Si todo fuesen aciertos me estarían rifando los clubes", agregó. "Hemos tenido a jugadores muy buenos aquí y también algunos granitos, pero creo que hemos acertado en un 80/85%. No creo que sea una valoración mala porque el equipo se ha metido en liguilla dos temporadas seguidas, pero nos ha faltado ese plus", apuntó.

Sobre los fichajes, Mellado sostiene que "nunca el director deportivo unilateralmente ha traído a los jugadores, nunca. El año pasado con Yiyi y David Guti y este, con Asián, todos fueron consentidos. Hay testigos de que todos los fichajes fueron consensuados", prosigue. "Yo quise traer a uno de los mejores del grupo IX, el entrenador no se quiso y no se trajo. El entrenador recomendó Ernesto y se le trajo", puso con ejemplo.

Entonces llegó el mercado de invierno. "Le pregunté al técnico qué necesidades tenía en diciembre y nunca fue claro para decir qué hacía falta y quién tenía que salir. Porque si queremos reforzar, hay que sacar alguna ficha senior, que estaban cubiertas. Reiteradamente lo pedí y en ningún momento se nos dijo, así que tiramos al mercado sub-23 y fuimos a por Misffut y después a por Moussa", relata Mellado.

"Cuando se fue Ganet nos pusimos en marcha y buscamos jugadores buenos, tuvimos hasta el último minuto ofertas importantes, pero los clubes no les dejan salir", lamentó, antes de entrar en el caso de Chico Díaz, con quien hubo problemas "desde septiembre".

"Nos llegaron noticias no buenas sobre el comportamiento", admite. "No se le sanciona por no crear malestar en la plantilla. Tuvimos varios episodios hasta que el entrenador nos dijo que hiciéramos lo que tuviésemos que hacer, sin apenas margen para fichar. Y digo esto sabiendo que es de los mejores delanteros de la categoría", resalta. "Faltando unos días para cerrar el mercado, buscamos lo mejor, no un delantero cualquiera, y ofrecimos a Aguilera del Linares 1.800 euros y se venía con los ojos cerrados. En ese momento el tema económico quedaba aparte porque hacía falta un buen delantero y tiramos la casa por la ventana, pero no salió y tuvimos que tirar de vídeos y ofertas, igual que con Moussa".

"Con Solferino nos la jugamos porque parecía interesante. El chaval, entre que se adapta o no se adapta, empiezan a darle minutos, entra y no entra, va convocado o no, y se le mete metralla desde fuera. Igual yo me equivoqué en el fichaje, lo admito, pero creo que acerté con Albertito, con Siles, con Moussa... Pero a Solferino se le ha hecho un daño tremendo desde el mismo día que aterriza, se va hundido", reconoce Mellado.

El dirigente afirma que "jamás nos he metido en las decisiones del entrenador para que juegue uno u otro" y lanzó un dardo al entrenador: "A lo mejor Álex Guti podía haber jugado desde diciembre porque era un clamor de los jugadores que estaban entrenando ahí".

Preguntado sobre si se ve con fuerza para seguir, Mellado es tajante: "Soy el director deportivo y estoy a disposición de mi junta directiva. Voy a cumplir cuatro años de mandato si no viene un grupo nuevo o una junta que se hagan cargo del club. Aquí ninguno tenemos patente de corso, aquí solo estamos para trabajar por el Algeciras", proclamó el albirrojo.

"Yo no voy a dimitir porque entiendo que no he hecho mal trabajo. Estoy expuesto a que digan si lo hago bien o mal, lo asumo, pero hay otros valores como constancia, trabajo, entrega y honradez. En esta directiva no cobra nadie, pero aquí ha habido secretarios técnicos que han cobrado buenos dineros y nos tienen embarcados en la concursal, creo nos merecemos un poquito de respeto. Cuando venga un grupo nos iremos todos", sentenció.