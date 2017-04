¿Y si fuera en Melilla?

Reforzada en su autoestima por el triunfo conseguido sobre el líder Lorca, pero con la sombra de su paupérrimo comportamiento en los desplazamientos, que quedó especialmente de manifiesto en el último a Mérida, la Balompédica pondrá mañana sábado rumbo a Melilla para medirse al equipo más en forma de la categoría, que no conoce la derrota precisamente desde que perdió en La Línea el 20 de noviembre. Los albinegros, a la espera de lo que suceda en la sesión preparatoria de esta tarde, cuentan con los mismos 19 jugadores de la pasada semana y no se vislumbran grandes cambios en el once inicial, aunque está en el aire la duda de quién defenderá el marco.

La Balompédica, que ayer descendió un puesto en la clasificación con la victoria (2-5) del Córdoba B sobre un La Roda que ya no puede dar alcance a los albinegros, afronta su decimoséptimo desplazamiento del curso. En los anteriores sólo ha sumado una victoria, en noviembre, aunque también es cierto que arañó siete empates.

Antes de que arranquen el resto de encuentros de la jornada, los de La Línea disfrutan de una renta de cinco puntos sobre la plaza de promoción y seis sobre el descenso, con lo que de puertas para adentro se exigen al menos un triunfo más (puede que también un empate) para asegurarse la permanencia. Y si esa victoria llega antes y se evitan las temidas angustias finales, mejor que mejor.

El equipo de La Línea se entrena desde ayer en las instalaciones de San Roque Suites, las mismas en las que llevó a cabo la mayor parte de su pretemporada, ya que el estadio Municipal está ocupado por la celebración del Abierto Benjamín.

En espera de que se desarrolle la sesión preparatoria prevista para esta tarde, también en el campo sanroqueño, el técnico albinegro, Julio Cobos, cuenta con los mismos 19 jugadores de que dispuso para el encuentro frente al Lorca del pasado domingo, ya que continúan siendo bajas Olmo y Canario, ambos lesionados.

El técnico se verá obligado a realizar esta misma tarde un descarte para confeccionar la lista de viajeros que partirá mañana poco después del mediodía con destino a tierras norteafricanas para hacer frente a un duelo que arrancará a las 20:30 y que, en contra de lo anunciado inicialmente, no se podrá seguir a través de la televisión melillense.

En cuanto a la alineación, el míster, como es norma en él, no suelta prenda, pero teniendo en cuenta que dispone de los mismos jugadores que hace seis días y que los que eligió entonces fueron capaces de doblegar al líder tampoco es que se esperen muchos cambios. Queda en el aire la duda de su volverá a apostar por Jesús Godino -que dejó la portería a cero- o devolverá la titularidad a Óscar Santiago.

El míster balono asegura que lejos de dejarse intimar por las cifras del rival, que encadena 18 jornadas sin conocer la derrota, esos números suponen "una motivación" para los balonos. "Nos vamos a encontrar a un equipo que ocupa plaza de play-off porque está haciendo una buenísima temporada, que en su casa es especialmente complicado, porque sólo ha perdido un partido y ha encajado sólo siete goles, pero por eso mismo se nos antoja un buen momento para hacer un buen partido fuera de casa y conseguir esa victoria que se nos está resistiendo".

Cobos asegura que en el vestuario no suele hablarse de la pésima racha del equipo de La Línea fuera de su estadio, donde sólo ha conseguido un triunfo en los doce últimos meses "entre otras cosas porque varias veces hemos hecho las cosas muy bien y no ha tenido la recompensa que merecíamos".

"Lo que tenemos que hacer es seguir igual, confiar en el trabajo que se está haciendo, poner un poco más, porque a la vista está que con lo que estamos haciendo no es suficiente, pero también es verdad que el triunfo ante el Lorca ha supuesto mucho y nos sirve para demostrar que podemos dar guerra a cualquiera", recalca el preparador balono, que confía en que no exista paralelismo alguno entre este desplazamiento y el de hace quince días a Mérida, donde los de La Línea perdieron por 5-1. "Estoy convencido de que vamos a competir", sentencia.