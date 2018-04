Mejoría sin recompensa

Un error, el único de bulto que cometió el colegiado Martínez Montalbán. Un desajuste defensivo, el único relevante durante 90 minutos casi intachables. Dos pequeños accidentes se unieron en una misma jugada y dieron al traste ayer con las ilusiones de la Real Balompédica de puntuar en el campo del líder. El Marbella acabó apoderándose de una victoria inmerecida, que tuvo que defender en los últimos minutos achicando balones como buenamente podía.

La Balona regresó de vacío, pero reforzada. La actitud de los albinegros y su fútbol nada tuvieron que ver con el de las tres últimas semanas y aunque de cara a la clasificación el balance es el mismo, queda el consuelo -que en este caso sí que cotiza- de que los de La Línea recuperaron esa línea de amor propio, de casta y de sacrificio que exige su hinchada como mínimos. Aquello del ADN de la Recia al que tanto apelan sus incondicionales. Hay derrotas que sonrojan, como la de Mérida o la cosechada ante el Córdoba B, y otras que abren la puerta a la esperanza, como la de ayer. Y es que es incierto eso de que en el fútbol solo cuentan los resultados.

La primera Pandalonina de la historia parece dar frutos. El presidente de la Real Balompédica acudió el lunes a vestuarios a pedirle a sus hombres que diesen un paso al frente y no ofreciesen la imagen de indolencia de los últimos encuentros. La consecuencia es que la Balona miró ayer cara a cara al primer clasificado del grupo. A un Marbella que al final ganó con un gol en su única llegada por eso tan intangible y que tanto cuesta entender a los que no gustan de este deporte. Venció porque está arriba y porque en esa situación de privilegio todo sale a favor. Una verdad tan aplastante como difícil de desentrañar.

A los cinco minutos de partido ya se sabía que la Balona que estaba en Marbella no era el equipo desmadejado y sin personalidad de las últimas jornadas.

A Julio Cobos -que ya lo demostró el curso pasado cuando llegaron mal dadas- no le tembló el pulso: sentó a Sergio Molina en un claro mensaje a la caseta de que para él no hay intocables. Situó a Elías Pérez como segundo punta y, porque no le quedaba otro remedio, a Maurí como delantero centro. Es verdad que el brasileño no brilló, tan cierto como que no se le puede hacer un solo reproche. Le pidieron que saliera a incordiar y lo dio todo. Y al que da todo lo que tiene...

Durante la primera parte con las líneas juntitas y una disciplina espartana la Balompédica literalmente cortocircuitó al Marbella. Lo más parecido a ocasión de gol del equipo de casa fue un disparo lejano de Francis Ferrón, al que Olmo le estaba ganando de largo la partida. También es cierto que los linenses no conseguían desdoblarse en ataque primero porque les quemaba el esférico y segundo porque no había nadie arriba que guardase el balón para dar tiempo a incorporarse a los de la segunda línea. Pero defensivamente, el nivel era excelente. Especialmente el de un Juanmi Carrión que por fin dio un golpe en la mesa. Cuajó su mejor partido y de largo.

El caso es que al descanso se llegó en lo que políticamente se conoce como empate técnico. Nadie había hecho méritos para otra cosa que el cero-cero.

Al comienzo de la segunda mitad el Marbella dio un paso adelante, aunque, curiosamente, fue la Balona la que más cerca estuvo de marcar. Primero en un mal despeje de Catena que por poco sorprende a Wilfred, que hizo ver que le había cegado el sol. La segunda, tras un córner al que llegaron de cabeza primero Mario Gómez y más tarde Sana, para acabar rematando de manera inocente.

El partido cambió en el 54'. Cobos dio entrada a Wilson Cuero, que fijó a los centrales y dio oxígeno a sus compañeros. No es que la Balompédica llegase en avalancha ni mucho menos, pero daba sensación de que algo podía ocurrir en cualquier momento. De hecho en el 73' el colombiano la tuvo para tirar pero optó por entregársela a Sergio Molina, cuyo disparo se marchó a una cuarta del marco.

Justo, justo cuando mejor lo hacía la Balona, cuando el equipo de La Línea había roto los grilletes y empezaba a arriesgar en busca de algo más que la igualada, el árbitro ignoró una falta clarísima sobre Juampe en campo rival, lo que permitió al Marbella montar una contra con los de La Línea desordenados. Ismael Chico intentó sin suerte hacer la falta táctica sobre Corpas, que aprovechó un error garrafal de colocación de Gonzalo Almenara para abrir a la desguarnecida banda, donde Peris centró para que el exbalono Ferrón rematase en ventaja e hiciese el 1-0.

En lo que quedaba de partido a la Balona se le atragantó la angustia. Lo intentó con corazón, pero sin orden. Eso sí, tanto iba el cántaro a la fuente que el Marbella se asustó. Su técnico, Estévez, hacía gestos a lo Simeone para que la grada ayudase y a falta de cinco minutos sacó un central más, Lolo Pavón, para defender la renta con más gente que argumentos. Y le salió bien.

La Balona regresa de la visita al líder con el orgullo intacto pero con las mismas urgencias clasificatorias de hace una semana. Pero puede darse por hecho que si rinde con ese nivel de exigencia en lo que queda de temporada -y está obligada a ello porque hay mucho en juego- muy pronto tendrá los deberes hechos.

Wilfred sc

Carlos Julio H

(Otín, 77') sc

Peris H

Catena H

Alonso H

Javi Moreno H

Corpas HH

Álex Bernal HH

Francis Ferrón H

(Lolo Pavón, 86') sc

Sergio Narváez H

(Chus Hevia, 68') sc

Añón HH

Alberto sc

Almenara l

Juanmi Carrión HHH

Olmo H

Mario Gómez H

Ismael Chico H

Juampe HH

Sana H

(J, Ramón,. 76') sc

Mauri H

(W. Cuero, 54') HH

Elías Pérez H

(Sergio Molina, 71') sc

Gato H