Mejoría inacabada

Cuando no es una cosa, es otra, pero lo único cierto es que la Balona no logra separarse de la zona de riesgo. Esta vez la centanaria escuadra de La Línea, aunque fuese a trompicones, mejoró algo la imagen del último partido de 2016 -tampoco es que fuese muy complicado- e incluso disfrutó de un puñado de ocasiones de gol que le hicieron acreedora al triunfo. Sobre todo porque fue el único equipo que lo buscó. Sin embargo dejó escapar una victoria que hubiese valido su peso en oro. Los albinegros consiguieron mantener la portería a cero -lo cual ya es noticia- pero acabaron firmando un empate que les supone un salvoconducto para abandonar el temido puesto de promoción, aunque deja entre los suyos una sensación de incertidumbre y preocupación.

Un partido presidido por el miedo a perder, como corresponde a los dos equipos en liza, tiene una lectura muy sencilla: sencillamente el equipo no está bien, no desprende buenas sensaciones y hay futbolistas que se suponen pilares (Ismael Chico, Juampe, Maurí, Francis Ferrón) que son una sombra de sí mismos. La presencia de alguno de ellos en el once inicial se hace dificíl de digerir.

La Balompédica salió centrada. Tanto que en los primeros diez minutos disfrutó de dos claras ocasiones, un cabezazo y un mano a mano, ambos con Maurí Franco como protagonista, pero el brasileño fue incapaz de transformarlas en gol. Luego Juampe también apareció para crear zozobra. Y ahí acabó todo.

Los de La Línea se quedaron encallados en el juego que pretendía un Real Jaén que tapona sus muchas carencias con un orden exquisito, pero que tampoco propuso fútbol. El paso del primer tiempo se hacía lento, eterno. Era de esos partidos que derivan en lo peor que le puede suceder a un duelo futbolístico: que no pasa nada.

En el 40' Zamorano despertó a la grada y lo intentó desde lejos, pero el balón acabó acomodado en las manos de Felipe Ramos.

Tras el descanso el Jaén dio la sensación de haber olido la sangre. De que empezaba a pensar que podía lograr por fin esa primera victoria fuera de casa que lleva esperando desde marzo. Rafa Mella aprovechó algún desajuste para mandar balones al corazón del área que no encontraron rematador. Eso sí, salvando errores puntuales la zaga albinegra estuvo a un nivel muy superior al de casi todos los partidos de la primera vuelta. Mario Gómez aporta control del juego aéreo, anticipación y unos galones impropios de un chaval de su edad. Y a Olmo se le ve cómodo a su lado.

Ese pasito adelante que dio el equipo del Santo Reino permitió a la Balona encontrar algún hueco más. De hecho en el 62' Zamorano intentó un pase de la muerte que después de pegar en un desfensa obligó a Felipe Ramos a meter una manopla.

Con todo la mejor parada del partido la hizo Óscar Santiago. En el 71' Santi Villa salió del anonimato para lanzar una falta con muchísima mala intención que el guardavallas balono desvió con una demostración de cómo se debe andar por la línea de meta.

La Balompédica mejoró con los cambios. Los tres que salieron desde el banquillo lo hicieron para aportar más que los que comenzaron el duelo. Especialmente Stoichkov a pesar de jugar en banda, pero está claro que, salvo para el entrenador -al menos de momento- Álex Rubio está ahora mismo un paso, y no precisamente un pasito, por delante de Francis Ferrón.

El caso es que igual sin todo el orden deseable, pero al final los de casa consiguieron meter al Jaén atrás.

A falta de once Canario sacó de su chistera un pase milimétrico para Zamorano, al que dejó solo ante el portero rival. Ya se sabe que el gol no es el fuerte del argentino, que mandó directamente fuera mientras algunos de sus compañeros se llevaban, literalmente, las manos a la cabeza.

Aún tendría dos más el conjunto de casa. No tan claras, aunque ocasiones al fin y al cabo. Pero cuando un equipo no está no está y acaba pagándolo con un empate que deja tras de sí una sombra de duda preocupante.