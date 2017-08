Mejor... imposible

Hacía tiempo, mucho tiempo, que la afición de la Balona no abandonaba el viejo Municipal con una sonrisa tan amplia. No había uno solo de los que habían pasado por taquilla que no la llevase de oreja a oreja después de que Raúl Chavet García decretase el final. Y estaba más que justificado. La Real Balompédica dinamitó ayer al hasta entonces líder Betis Deportivo, le endosó cuatro goles que -sin riesgo de caer en la hipérbole- pudieron ser otros tantos sin que nadie hubiese podido llevarse las manos a la cabeza. Y, aunque eso de momento tenga sólo un valor simbólico, se aupó a la tercera plaza de la clasificación que siempre queda muy potente. En esta Balona que tanto promete, Sana, Sergio Molina y por encima de todos Gato hicieron una demostración de fútbol exquisita, hasta el punto de hacer jugar al equipo de La Línea a un nivel nada frecuente en esta categoría, generalmente tan rácana. Y no sería justo ignorar que Stoichkov respondió a las críticas por su primer partido como debe hacerlo un futbolista.

Julio Cobos presenció ayer cómo la afición de La Línea rendía un más que merecido homenaje a Gabriel Navarro Baby. Con el estímulo extra que debe supone para quien se sienta en el banquillo ver que esa grada sabe reconocer a sus técnicos, el extremeño empezó a enseñar la obra que lleva construyendo diríase que con mimo no ya desde junio, sino desde el último tramo de la pasada andadura. Y ojo que, como quedó demostrado entonces, este edificio tiene pilares sólidos.

La Balona es un equipo serio, que por encima de todo sabe a lo que juega, voraz, que ejerce una presión asfixiante, que conoce las vías para reventar la línea de flotación del enemigo y percute una y otra vez contra el marco rival sin dar tregua. Si a todo eso se suma una defensa excesivamente blandita -propia de lo que es el Betis B, un equipo de niños- que los goles llegasen era sólo una cuestión de tiempo.

En realidad tiempo, lo que se dice tiempo, no tuvo que esperar mucho el conjunto de casa. El cronómetro apenas había superado el primer minuto de su primer duelo en casa cuando Gato hizo la primera de muchas, se la puso a Stoichkov dentro del área y Nacho le derribó por detrás como un pardillo. El indiscutible penalti lo transformó en gol Sergio Molina, que sale a gol por jornada.

Con el marcador a favor, la Balona se gustó. Trianguló, agrandó el campo y minimizó al rival. En el 12' otra vez se asociaron Gato y Stoichkov. Solo que esta vez el sanroqueño sorprendió a su par con una media vuelta vertiginosa y un disparo seco, inapelable. Era el 2-0.

En los doce minutos siguientes el Betis Deportivo se antojaba un púgil que se agarra de cualquier forma a las cuerdas para no acabar por los suelos y poder seguir en la pelea. El tan cacareado manual de José Juan Romero se estrellaba en la presión de los de casa y fue un misterio por qué no llegaron más goles y sobre todo, por qué no lo hicieron más rápido.

Cosas de este bendito deporte en el 24' el equipo sevillano se estiró por primera vez y Loren -que tiene una pinta de jugador que tira de espaldas- se aprovechó de las dudas de la defensa, que se acunó un poco, para acortar distancias desde la frontal.

Un latigazo aislado que no hizo dudar a los de casa de que debían perseverar en su libro de ruta. José Ramón y Sergio Molina pudieron ampliar las distancias, pero el filial lograba irse al descanso con un 2-1 que para nada reflejaba lo que sucedía en el rectángulo. Un marcador de esos que deja la incógnita de si el enemigo no habría salido vivo de la zozobra y pondría las cosas más difíciles.

La respuesta llegó nada más iniciarse la segunda parte. En el 51' le tocó a Gato poner firma a su gran partido. Batió a Sergio Tienza e hizo el 3-1.

Bien es verdad que con esa ventaja que ya se antojaba insalvable, el Betis Deportivo amenazó. Primero con un disparo de Loren (¿quién si no?) al que replicó Montoya con un paradón. Y poco después con un tanto anulado al malagueño por fuera de juego. Es verdad que de inmediato el colegiado invalidó otro al local Mario Gómez, pero en este último caso la señalización llegó antes de que el esférico entrase a la red.

El tramo final tuvo un regusto a homenaje. Ismael Chico dejó el campo nada más ver una exagerada tarjeta y el público se volcó, como lo hizo más tarde con Stoichkov y con Gato. El centrodelantero dejó su sitio a Wilson Cuero y éste, que se ha ganado al público incluso antes de acreditar sus virtudes, aprovechó lo primero que le pasó por delante para poner el colofón al debut en casa.

Ni los más quisquillosos serán capaces de encontrar un pero que ponerle a este primer encuentro de los de La Línea ante su púiblico. Bueno sí, que desgraciadamente aún quedan dos semanas para que la Balona vuelva a jugar en casa.

Javi Montoya H

Sergio Rodríguez H

Joe H

Mario Gómez H

Luis Madrigal H

Gato HHH

(Juampe, 78)' sc

Sana HHH

Ismael Chico HH

(M. Abenza, 67') sc

José Ramón H

Sergio Molina HHH

Stoichkov HHH

(W. Cuero, 72)' H

Sergio Tienza l

Juanjo Mateo l

Redru l

(Ivan, 58)' sc

Dan l

David Hinojosa H

Nacho l

Robert H

Irizo H

(Julio Alonso, 58)' sc

Aitor Rubial l

Julio HH

(Nieto, 72)' sc

Loren HH