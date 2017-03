Mejor imagen que resultado

Una imagen puede valer más que un resultado. Así fue ayer para el Algeciras Club de Fútbol en el empate frente al Betis B, donde el conjunto de David Gutiérrez Guti sumó un punto que le descuelga (no matemáticamente) de la pelea por el primer puesto pero hizo un partido muy completo, serio, con muchas lecturas positivas y que da esperanza de cara a la más que posible futura fase de ascenso a Segunda división B.

Porque el Algeciras volvió a competir ante un equipo que puede decirse que es mejor pero que no ha sido capaz de ganarle en Liga y ayer rescató un punto en el 88' gracias a una genialidad de Loren, que también hizo el primero y volvió a ejercer de bestia negra albirroja. El cuadro algecireño, con incondicionales en la grada, salió con un planteamiento en el que primó las necesidades colectivas por encima de los nombres y las individualidades, que trabajó bien sin balón y supo reponerse a un gol en contra y dio la vuelta al marcador con mucho trabajo. No todo fue bueno, claro. Tuvo desajustes que le penalizaron ante un conjunto que pierde el liderato en favor del Arcos CF pero sigue siendo favorito para ser campeón en el grupo X.

David Guti volvió a demostrar que, a pesar de los muchos errores cometidos, muchos de ellos propios del técnico que lleva poco camino recorrido, tiene personalidad. Tres de los titulares como son Mané, Camps y Ayala se quedaron en el banquillo. En su lugar, la velocidad y el agotador trabajo de Mauri, Pato y Cristian Reyes. Una apuesta arriesgada cuyo principal sentido era presionar y atosigar a un rival que con balón y metros te gana sí o sí. Tano se puso a crear lo que le dejaron en el centro junto a un Pablo Ganet enchufado e Iván Turrillo cosiendo todo ese entramado, trabajando en ataque y en defensa.

Con más o menos acierto con balón pero funcionó en líneas generales y el rival nunca estuvo cómodo en su juego. Pero el Betis B es un equipo con mucha calidad, en algún caso como para cruzar la carretera que dirige al Benito Villamarín. Dos desajustes en la transición, con el equipo albirrojo en ataque, llegaron dos contras vertiginosas de los verdiblancos: una acabó en una mala decisión en un cuatro contra uno; y la otra en un gol a placer de Loren en el 19'.

Antes, Mauri -en modo guerrillero y dando mucho trabajo a la defensa rival- mandó una internada en al área al cuerpo de Pedro. Falló en la definición.

El Algeciras tuvo muchos problemas en la izquierda, por ahí entró el peligro pero las jugadas siempre se originaban en pérdidas que facilitaban la superioridad verdiblanca. Por lo demás, el conjunto de Guti no dejó funcionar a su rival, que a veces recurrió al juego largo desde la defensa y que no disfrutó de posesiones largas.

Diez minutos después de encajar, llegó el empate. En una jugada alrededor del área de Pedro, Cristian Reyes sorteó la entrada de Juanjo pero tocó la pelota con la mano. El árbitro, el joven Pablo Morales Moreno, lo pitó. Iván Turrillo lo convirtió en el 1-1.

Con el marcador equilibrado el Algeciras impuso su ritmo e hilvanó minutos de buen juego que no se tradujeron en ocasiones claras pero no tuvo oportunidad de marcar el segundo y así llegó al descanso.

Los de Guti habían realizado un enorme esfuerzo y se antojaba una segunda mitad larga y en la que había que gestionar bien las ocasiones y las fuerzas. Oñate remató desviado un buen saque de esquina de Iván, que estuvo acertado en ese apartado. Devolvió el golpe Aitor pero Jesús Romero hizo la parada del partido y salvó a su equipo. Nada nuevo. Mauri remató algo una asistencia de Tano, al que se le echó en falta que apareciera con más regularidad.

Ida y vuelta. El partido ganó en grados y dio la sensación de descontrol en algunos aspectos que no convenía nada al equipo de Guti. Sin embargo, fue el que golpeó. Lanzó tres saques de esquinas, dos de ellos al primer palo, y el tercero de Ayala fue al segundo en el que se hizo espacio Mauri que puso la guinda a un muy buen trabajo con un cabezazo que significó el 1-2. Minuto 65.

Tocaba guardar la renta. El Algeciras cortó el ritmo del Betis B, el joven colegiado perdonó alguna amarilla a los albirrojos por reiteración pero ya la presión no pudo ser tan alta, las fuerzas no eran las mismas.

En el 70' entró Berlanga por Iván Turrillo, con amarilla. El conjunto algecirista dio un paso atrás frente al empuje del filial verdiblanco, que no rondó el área pero no tuvo claridad, no encontró es pacio y se quedó a medias en muchas jugadas. El equipo de Guti se defendió muy bien hasta que encajó en el 88', en una jugada en la que el balón volvió de segundas al área. El centro llegó a Loren, pero nadie llegó al delantero bético que sin oposición y cerca de la portería se marcó una chilena para volver a empatar el encuentro.

El Betis B se desató y quiso más pero el encuento se quedó en unas tablas muy justas. El esfuerzo algecirista tuvo premio pero insuficiente. Un punto que deja al equipo de David Guti cuarto, con el quinto (el Ceuta) acercándose a seis puntos y con el primer puesto ya a ocho. Quedan ocho jornadas, 24 puntos. Nada hecho ni perdido pero ahora la versión del Algeciras vuelve a transmitir esperanza, parece ese equipo capaz de ganar a cualquiera y la actitud es apta para todo lo que viene. La pregunta es por qué ha tirado tantas jornadas, por qué dejó de ser el que fue y el que está volviendo a ser.