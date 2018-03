Mehdi Nafti se pone fanfarrón

El nuevo entrenador del AD Mérida, Mehdi Nafti, ha decidido salpimentar el duelo que su equipo y la Real Balompédica disputarán mañana en el estadio Romano. Ayer, en su comparecencia ante los medios emeritenses dijo: "Con todos mis respetos, si yo fuera jugador del Linense, el sábado no dormiría tranquilo", una afirmación que intentó suavizar con un "esto lo digo con la lengua y lo importante está en el verde" pero que ha sentado muy mal al vestuario del equipo de La Línea. Los pesos pesados de la caseta -y los que no lo son tanto- invitan al preparador a pensar que los que pueden tener problemas para conciliar el sueño son los romanos en caso de no sumar los tres puntos en este duelo, ya que incluso pueden caer a plaza de descenso directo.

Mehdi Nafti regresó el pasado lunes al banquillo del Mérida, en el que había sido destituido a finales de diciembre para dejar paso a Loren Morón, cesado tras la derrota del pasado sábado en Lorca.

Igual si estuviésemos en la clasificación como el Mérida me costaba más conciliar el sueño"

El franco-tunecino (que jugó en el Valladolid, el Cádiz, el Birmingham City, el Aris de Salónica...) se empeñó ayer en hacerle el trabajo de motivación a Julio Cobos, y durante la rueda de prensa dijo de la Balona: "Lo que yo tengo claro, con todos mis respetos hacia el Linense, en el que incluso tengo a gente como Gato o Sana que jugaron conmigo en el Cádiz, conozco a Juampe y al entrenador... es que si yo fuese jugador del Linense, el sábado no dormiría tranquilo".

El míster emeritense continuó con su valoración: "El Linense lleva ocho jornadas sin perder, es un equipo que tiene una pegada tremenda arriba, con Gato, Stoichkov, Sergio Molina, Juampe... es un conjunto que genera mucho peligro, pero se habla de que lleva ocho partidos sin perder porque está arriba, pero en otra situación yo diría que lleva un mes sin ganar".

El capitán balono, Ismael Chico, bromeó con las palabras del técnico rival ("¿el Mérida que ha firmado a Nafti o a Chuck Norris?") antes de lanzarle un mensaje mucho más envenenado: "Lo mismo el que no va a poder dormir tranquilo va a ser él si no es capaz de ganarnos. Como él mismo dice, las cosas hay que decirlas con el balón y en césped".

"Yo me duermo del tirón, fijo", recalca Mario Gómez, que entiende que el técnico rival tiene "demasiados problemas" con la clasificación de su equipo como para hacer "ese tipo de manifestaciones".

El tarifeño Juampe replica: "Dormir claro que vamos a dormir, porque estamos octavos. Igual si fuésemos en la tabla igual que ellos, ya me costaba más trabajo conciliar el sueño. Iremos a la batalla, no hay miedo".

El meta Alberto Martínez, que va camino de jugar su tercer partido consecutivo de competición, adelanta: "Por si él lo quiere saber, a las once de la noche estaré roncando ya".

Mehdi Nafti fue entrenador del Marbella el pasado año, en la etapa en la que el actual presidente c balono, Raffaele Pandalone, ejercía de vicepresidente de los costasoleños.