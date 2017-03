Media permanencia en juego

La Unión Deportiva Los Barrios confía en poder seguir con la buena racha -cinco partidos sin perder- que le ha llevado a salir de los puestos de descenso. Eso sí, necesita confirmar esta mejoría nada más y nada menos que ante un rival tan directísimo como es el Club Deportivo Alcalá, tanto que ambos están igualados a puntos (30) y hoy (11:30) además resolverán el average particular, de momento del lado sevillano tras el 0-1 de la ida.

El técnico del cuadro de la Villa, Rafael Escobar, que cuenta con las bajas del lesionado José y del sancionado Miki, sabe que tienen que "aprovechar esta dinámica positiva, esta euforia o alegría que hay en torno al equipo. Hemos sufrido muchísimo jugadores, afición, directiva... todo lo que concierne al equipo en sí" destacando en la previa que "hemos pasado meses muy delicados y es el momento de disfrutar, de seguir trabajando, hacer las cosas bien como las estamos haciendo" resumiendo que "hemos hecho algo muy importante que es ponernos a la par con esos cinco o seis equipos que estamos ahí por no descender".

El que sea una una final no es algo que le preocuope en demasía porque "llevamos jugando finales desde hace un mes" y le pone fecha, "desde el partido ante el Recre B (0-1)" donde el equipo "se ha mentalizado bien, se ha dado cuenta de que había que jugar el siguiente encuentro como si no hubiese más oportunidades" reconociendo que "hay mucha presión y tensión, pero los jugadores han evolucionado una barbaridad en todos los conceptos, tanto en lo táctico como en lo técnico y físico pero sobretodo en el mental donde hemos dado un salto de calidad impresionante".

En este sentido, el cordobés ve a su chicos "muy bien, seguros de sí mismos" aunque a su juicio "eso no significa que no vayamos a sufrir en Alcalá y saquemos un resultado positivo de manera cómoda. Lo que sí digo es que ahora mismo somos capaces de competir en cualquier campo y ante el rival que sea, eso es una tranquilidad para el cuerpo técnico".

Precisamente, sobre su oponente de este fin de semana, entiende que se trata de "un rival difícil, complicado, de los veteranos en Tercera por su historia de los últimos años y todo eso juega en estos partidos decisivos".

Reconoció que le "gusta" el Alcalá porque "tiene hombres con experiencia y gente joven que apuntan buenas maneras y que están haciendo un máster. Cuando estás ahí abajo, como nosotros, aprendes a marchas forzadas. Ellos en su campo son fuertes y de los últimos tres partidos han hecho 6/7 goles, no han recibido ninguno, y jugando bien. Los vi hace tres semanas y me impresionó la manera de jugar, de encarar los partidos y en la situación en la que están. No me cuadraba mucho, pero en el fútbol hoy está todo muy igualado y uno está arriba o abajo por detalles".