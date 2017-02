El Medacbasket recibe a la ULB sin cuentan pendientes

Medacbasket y Oh!Tels ULB se reencuentran mañana en suelo malagueño. Diez meses después de que ambos conjuntos protagonizasen la agónica eliminatoria por entrar en las finales a cuatro del pasado curso, resuelta por un solo punto a favor de los que entrenaba Javi Malla, vuelven a verse las caras, ahora con algo menos, solo algo, de dramatismo.

El técnico de los malagueños, Manolo Povea, sostiene que sin ningún tipo de cuenta pendiente. "No con el adversario, porque sin restarle méritos al equipo de La Línea, la clasificación dependía de nosotros, que no fuimos capaces de jugar bien, así que la crítica es hacia nosotros no contra el rival"."Lo que sí es verdad es que ya tenemos un pasado que nos une a La Línea y que el reencuentro es un poco especial, pero no veo yo que en nuestro vestuario haya cuentas pendientes", recalca.

El Medacbasket, equipo que nace de la Fundación Javier Imbroda, ha protagonizado una campaña un tanto extraña. Después de estar virtualmente eliminado durante la primera vuelta de la fase de grupo, protagonizó una segunda parte de la competición espectacular, venció en alguna de las canchas inexpugnables y logró el pasaporte, eso sí, con un balance de sólo dos triunfos.

"Es verdad que al principio, por problemas de visados, tuvimos problemas para contar con algunos de nuestros extranjeros, luego fuimos a más y en la segunda vuelta es que prácticamente ganamos todos los partidos", recuerda Povea.

El comienzo de la fase de clasificación tampoco ha sido bueno. Dos derrotas en sendos encuentros (en casa ante Yosiquesé Córdoba y el pasado domingo en Huelva). "Entre que estamos acoplando algún jugador nuevo y que nos relajamos un poco después de lograr la clasificación in extremis hemos competido bien, pero no lo suficiente como para conseguir un triunfo", asume su entrenador.

Esa soble derrota en el arranque de la fase de clasificación concede al duelo de mañana un carácter de "fundamental".

"Con este sistema de competición, en el que hay que buscar una de las cuatro primeras plazas y con seis jornadas por delante cada derrota pesa más y nosotros tenemos que empezar a ganar ya si queremos tener opciones de jugar las semifinales", subraya el preparador de los malagueños.

Povea asegura que no le sorprende la marcha del Oh!Tels ULB: "Ha mantenido jugadores de la temproada pasada, sobre todo Miki Ortega, que es fundamental y la experiencia del curso pasado le ha venido muy bien para reforzar una trayectoria".