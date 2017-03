Medacbasket, sin cuentas pendientes

Sin ánimo de revancha, pero decidido a lograr una victoria en La Línea que, según sus cuentas, podría abrirle aún las puertas de las semifinales, por mucho que no dependan de sí mismos. Así llega mañana el Medacbasket de Málaga para medirse al Oh!Tels ULB, que, a su vez, con un triunfo habrá certificado su pase a las eliminatorias. Los malagueños no saben si podrán contar con el héroe del partido de la primera vuelta, Pablo Ibáñez, víctima de un fuerte golpe en el muslo durante el encuentro de la pasada jornada.

Hace un año ULB y Medacbasket se cruzaron en la recordada eliminatoria de cuartos, que se resolvió por un solo punto a favor de los albinegros. El partido de vuelta se jugó en La Línea y se presentó como un cara o cruz. El técnico del conjunto malagueño, el curtido Manolo Povea, sostiene que el duelo de la pasada campaña ya forma parte de la historia y que no cabe el ánimo de revancha, pero que su equipo llega con la misma necesidad de ganar que entonces "porque está peleando por tratar de clasificarse en el último suspiro. No es el mismo contexto, pero vuelve a ser un partido crucial".

"Nosotros sabemos que tenemos que ganar los dos partidos que nos quedan para tener alguna opción, así que tenemos que ir a ganar a La Línea", recalca. "Además, aunque estuviésemos eliminados matemáticamente, que no es el caso, somos un equipo muy joven y como la temporada que viene seguirán en el club el sesenta por ciento de los jugadores siempre tenemos que trabajar para seguir creciendo".

"No trabajamos sólo para ahora, sino que miramos más adelante, así que en ninguna circunstancia vamos a ir a un partidos entregados de antemano", certifica. "Otra cosa es que una vez en la pista las cosas nos salgan mal y pueda cundir el desánimo, pero viajamos convencidos de que en caso de ganar tenemos posibilidades de clasificarnos".

Povea no quiere valorar la racha de las cuatro derrotas consecutivas del Oh!Tels ULB. "Cuando no se conoce el día a día de un equipo, no se deben hacer análisis gratuitos. Se habla mucho de que el grupo en el que estaba La Línea es mejor para los equipos de arriba, pero no sé muy bien cuál es la causa. Quizás haya influido esa sensación de que ganando pocos partidos se clasificaban y haya existido cierta relajación, pero no lo sé".

Povea, como tantos técnicos de la Conferencia Sur de la Liga EBA, se muestra extremadamente crítico con el sistema olímpico de competición. "Me quedo con la sensación de que esta fórmula le quita valor al trabajo, porque influye mucho la suerte de con quién pasa de grupo. Es lo menos parecido a la regularidad que existe en una fase regular".

"Uno llega a preguntarse si merece la pena hacer una inversión de estas características para tomar parte en una competición en la que lo más importante da la sensación de que es ahorrar dinero", argumenta Povea.

Povea no sabrá hasta hoy mismo si puede contar con Pablo Ibáñez, que se convirtió en noticia a nivel nacional porque consiguió 66 puntos de valoración, algo inédito en la Liga EBA.