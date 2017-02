Medac-ULB: aquí y ahora

"Fue un alivio, porque perder en casa suponía complicarte la vida, pero eso no esconde que no estamos a nuestro mejor nivel y hemos analizado las causas entre todos, al margen de que ahora nos estamos enfrentando a los mejores y nos ponen más dificultades", asume el entrenador, Vicente González.

Los de Povea han perdido cinco de ocho en su pista

El Forus Medacbasket que recibe hoy al Oh!Tels no es un equipo con importantes cambios con respecto al curso pasado, al que no se le han dado nada bien los encuentros en casa. De hecho el equipo de Manolo Povea (ex LEB, ex seleccionador de Irak) perdió los cuatro primeros encuentros en casa (al que hay que sumar el de Cazorla, ya en esta fase), lo que le dejó prácticamente al borde del KO, pero acabó la primera fase enlazando cinco triunfos (tres de ellos ante su público) que le permitieron acceder, aunque con un balance de 2-4, a la de clasificación. El jugador más en forma es Taylor Cameron (50 puntos en los dos últimos compromisos, cuando apenas había promediado 16'4 en la primera fase), y tienen en Pablo Ibáñez, que ya se enfrentó a los de La Línea el curso pasado, a otro de sus referenters. Los malagueños, que forman parte de la Fundación Javier Imbroda, se han reforzado con Wilbur O'Neal III.