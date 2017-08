Mbappe se perdió también la cita en Metz

El internacional francés Kylian Mbappe, que en los últimos tiempos ha dado signos de quererse ir al Paris Saint-Germain (PSG), volvió a perderse el partido que su equipo, el Mónaco, disputó ayer en la apertura de la tercera jornada de la Ligue 1.

El vigente campeón doblegó a domicilio al Metz por la mínima gracias al gol de Falcao en el minuto 78. Un solitario tanto que bastó al Mónaco para convertirse en nuevo líder de la Ligue 1, a la espera de lo que hagan sus perseguidores.

Entre ellos, cómo no, está el PSG, sobre el que una vez más fue preguntado el entrenador del Mónaco, Leonardo Jardim, a propósito de la marcha de Mbappe. El técnico justificó el jueves el hecho de que el joven jugador no figurara en su lista de 19 convocados para el partido contra el Metz con el argumento de que "no está en un gran momento de forma".