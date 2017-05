Maurí: vaya usted con Dios

Maurí Franco ya es historia en la Balona. La entidad anunció el pasado lunes que por petición expresa del centrocampista brasileño el contrato que unía a ambas partes para la próxima andadura ha quedado sin efecto. El jugador se despide muy agradecido a la afición y al club no sólo por las facilidades que ha encontrado para este acuerdo final, sino por el trato recibido en las dos temporadas en las que defendió los colores de la centenaria entidad de La Línea.

Maurí explica que su petición de desvincularse de La Línea no tiene trasfondo deportivo alguno. "El motivo por el que he tomado esta decisión es estrictamente familiar", recalca en declaraciones a este periódico. "No vi a mi hija nacer, no la vi crecer ni empezar a andar ni a hablar y echo muchísimo de menos mi contacto con ella, con mi mujer, con mi madre, mi abuela... y entiendo que es el mejor momento para estar un poco a su lado, disfrutando de lo mejor que te puede dar la vida, que es la familia".

Ojalá algún día pueda conectarme a la tele y ver a la Balona jugar un partido en Primera"

El centrocampista mira hacia atrás y asegura que se lleva "el mejor recuerdo posible" de su paso por la Balompédica y por La Línea.

"La Balona hizo todo lo posible para ayudarme y sólo puedo estar agradecido al club, especialmente a Alfredo Gallardo [presidente] y a Mario Galán [gerente], a los empleados, a la directiva", agrega.

"Me voy feliz con el trabajo realizado, pues en el campo siempre jugué con el corazón, intentando hacerlo lo mejor posible para la Balona y puedo garantizar que siempre voy a mirar los partidos, los resultados, porque desde ya me puedo considerar un aficionado más de la Recia", añade. "Si en algún momento hice algo mal o algo que pudiese molestar a alguien pido perdón, porque puedo garantizar que todo lo que hice fue pensando en lo mejor para la Balona".

Preguntado por su relación con la afición, Maurí es parco al principio: "Sólo se me ocurre dar las gracias ¿qué más puedo decir?"

"En La Línea me acogieron como a un hijo, me ayudaron en lo que necesitaba y me abrieron las puertas y por eso me siento tan agradecido", abunda.

"Desde el fondo de mi corazón sólo puedo desear lo mejor a todo el mundo, ojalá algún día pueda conectarme a la tele, ver a la Balona jugar un partido en Primera y explicarle a mi hija lo feliz que fui jugando en ese equipo", se despide. "De verdad, gracias a todos y no olvidéis que la Recia está viva".