Marrero "La derrota es culpa nuestra, pero un penalti dudoso marcó el partido"

El entrenador del CD Badajoz, Juan Marrero, sostuvo ayer en rueda de prensa que "el penalti dudoso" que dio origen al primer gol de la Balona fue "la clave" de la victoria del equipo de casa que se llevó el triunfo "con dos tiros entre los tres palos".

"Todo el trabajo que hicimos sin balón, un apartado en el que estuvimos bien no valió para nada, porque con el balón no estuvimos acertados", lamentó el técnico visitante.

"Es difícil de asimilar que generes el triple de ocasiones que el equipo contrario y pierdas dos-cero", agregó el preparador en su comparecencia ante los medios. "En el primer tiempo no acertamos en dos-tres ocasiones que tenemos que marcar y en el segundo desaprovechamos muchas situaciones después de robo, pero eso es lo que marca la diferencia y eso es lo que todos queremos, pero eso cuesta dinero".

El técnico dejó claro que aunque la pena máxima le merecía muchas dudas "y marcó sobre todo lo que quedaba de primera parte" el responsable de la derrota era su equipo. "No podemos echar la culpa a nadie, es nuestra, porque no tuvimos la calidad o el acierto necesario para, habiendo creado tantas ocasiones, no marcar".

"Hicimos muchos méritos, jugamos casi siempre en campo contrario, arriesgamos mucho y además que el juego de la Balona no fuese fluido fue responsabilidad del Badajoz", recalcó el míster visitante.

Marrero subrayó que la Balompédica cuenta con "una plantilla con gente contrastada".