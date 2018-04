Márquez, sin rencor, asume que cometió un error

Marc Márquez (Honda) declaró en Austin, sobre su incidente con Valentino Rossi en Argentina que "en Termas de Río Hondo pasaron muchas cosas". Ahora el ilerdense llega a Austin, un circuito en el que ostenta todos los récords y del que es el único ganador en todas las ediciones disputadas desde 2013.

"Soy un piloto al que le gusta mejorar e intentar aprender de los errores y en esa carrera pasaron muchas cosas; creí entonces, y ahora, que cometí un error y fui penalizado por ello. Fui a pedir disculpas, que era lo que creía debía hacer, y no tengo rencor de ningún tipo por lo que sucedió", recordó Marc Márquez, que fue expulsado del box del italiano.

No obstante, el vigente campeón del mundo de MotoGP explicó que en la comisión de seguridad no tendrá "ningún inconveniente en volver a hablar de ello, pero también de otras cosas como lo sucedido en el proceso de salida, pues hubo bastante incertidumbre y eso se tiene que mejorar", añadió. "Respeto todas las opiniones, pero ya estoy centrado en la pista y en nada más", indicó Márquez, quien aseguró haber visto varias veces la carrera para "analizarlo todo". "Somos pilotos, somos personas, y esto es la competición. Analicé lo bueno y lo malo para que no vuelva a pasar", concluyó.