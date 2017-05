Mario Galán recuerda a Manolo Ruiz que el equipo está donde marca el presupuesto

El gerente de la Real Balompédica, Mario Galán, salió ayer al paso de las afirmaciones del exentrenador balono Manolo Ruiz, quien -en declaraciones a este periódico para valorar la salvación del plantel, con el que él había comenzado la temporada- sostuvo que nunca dudó de que los albinegros lograrían la permanencia "porque había plantilla para estar más arriba".

Galán -que en su momento mantuvo abiertas diferencias con el preparador jerezano- recalca que "todos los equipos que están clasificados por delante" de los linenses "duplican e incluso triplican" a éstos en presupuesto "al margen del Granada B, que es un filial".

"Es decir que, por números, estamos lo más alto que podemos estar", subraya.

"No entiendo si tenía tan claro que el equipo era para estar más arriba por qué cuando él se fue y ya habían pasado trece jornadas estábamos en el puesto doce y a tres puntos de la promoción", ironiza Galán, quien añade: "Esto viene a demostrar lo que siempre hemos sostenido en el club, que Manolo Ruiz no vivió nunca ni la realidad de la Balompédica ni la realidad de la categoría… a lo mejor era porque no vivía en La Línea".