María Parra repasa su primer curso en Estados Unidos

La guadiareña María Parra puso fin en Indianápolis a su primera aventura profesional en Estados Unidos. La joven golfista, que se quedó fuera del corte en el Indy Women in Tech Championship, no jugará más esta temporada en suelo americano, con excepción de la Escuela. Está a la espera de entrar como reserva en la cita del LPGA en Nueva Zelanda aunque lo tiene difícil. En cualquier caso, Parra hizo balance en su blog en la web de ten-golf y repasó su primer año entre las mejores del mundo.

"Quería aprovechar que será la última semana en Estados Unidos de la temporada (al margen de la Escuela, obviamente) para contaros cuáles son mis sensaciones, mi valoración del año y sobre todo por qué los resultados no terminan de salir. Evidentemente, si lo supiéramos todo ya lo habríamos arreglado, pero al menos os cuento cómo me encuentro", escribe.

Sabía que no iba a ser un camino fácil. Ahora hay que tener paciencia y muchas ganas"

"El juego la verdad es que está yendo bastante bien, estoy cómoda tanto en el campo de prácticas como en los días de entrenamiento. Es más, en esas rondas de entrenamiento el juego está igual que siempre, sin embargo en los torneos siempre hay cuatro hoyos malos en la vuelta y así es imposible hacer un buen resultado", explica.

"Hemos estado analizando cuál sería el problema, porque de swing estoy muy bien y de ánimos genial, igual que siempre, y la cosa es que llega un momento, que suele ser al principio de la ronda, en el que me acelero, mi swing se acelera bastante y pierdo todo el ritmo. De esa forma, no salen los golpes como deberían ser en esos hoyos malos", prosigue.

"Éste es un camino muy difícil y es el primer año que me enfrento al LPGA (Circuito Americano femenino). Sabía que no iba a ser fácil y así ha pasado. Mentalmente estoy bien, no puedo decir que esté muy bien porque me choca que no salgan los resultados últimamente, pero hay que tener mucha paciencia y muchas ganas, como las que tengo ahora mismo. Si sigo así, estoy segura de que poco a poco esos resultados llegarán", sostiene la joven guadiareña.

"Si finalmente no puedo entrar en el torneo de Nueva Zelanda, lo siguiente que haría sería centrarme en los últimos torneos de la temporada del Ladies European Tour", avanzó Parra, que espera confirmar si obtiene plaza o si culmina la campaña en suelo europeo en busca de un buen sabor de boca.