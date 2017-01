María Parra inicia hoy su "nueva vida"

Llegó el día. María Parra debuta hoy como profesional en el circuit americano femenino de golf (LPGA). La guadiareña comienzo con el torneo Pure Silk-Bahamas Classic, la primera cita de la temporada al otro lado del océano Atlántico. María, confiesa, inicia hoy una "nueva vida".

Parra explicó en su blog, en la web de ten-golf, sus primeras sensaciones en las horas previas al estreno oficial. La joven de Guadiaro está deseando jugar ante las mejores del mundo. Lo hará con sus palos, a pesar de que volvió a tener un susto con los enlaces aéreos.

Vuelve a quedarse sin palos en los enlaces aéreos pero consigue recuperarlos a tiempo

"Tuve un viaje un poco largo, ya que volé Málaga-Madrid-NuevaYork-Orlando, aunque lo mejor, entre comillas claro, es que cuando llegué a Orlando me volví a encontrar sin palos otra vez... No me lo podía creer ¡Igual que me pasó en la Escuela en diciembre! Pensé que era una broma. Al menos, esta vez, al día siguiente los tenía ya en el hotel tal y como me dijeron. Menos mal. Menudo estreno habría sido", relató.

María paró primero a Florida, "a los cuarteles generales del LPGA para la jornada de orientación que cada año ofrecen a las jugadoras novatas en el circuito americano. Se trata de situar y explicarnos qué nos vamos a encontrar y cómo debemos actuar según el momento", detalla.

"Durante la jornada de orientación nos han informado de muchísimas cosas, de todos los torneos y de las conferencias que vamos a tener. Han estado con nosotras Mo Martín (ganador de un British Open) y Nancy López (legendaria golfista del LPGA). Ha sido divertido e interesante. Nos han estado contando muchas anécdotas suyas en el campo de golf, cómo jugar los Pro-Am, cómo afrontar las vueltas de prácticas y muchas cosas más... Todo eso va a servir durante el año", cuenta, con entusiasmo, la jugadora guadiareña.

"Tengo muchas ganas de que empiece el torneo. Estoy jugando muy bien, no sé cómo saldrá este primer torneo pero sobre todo voy a disfrutar muchísimo tanto dentro como fuera del campo, ya que es mi primera experiencia en una prueba del LPGA y me hace mucha ilusión", admite.