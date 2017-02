María Parra abre el circuito europeo

Nueva prueba de enjundia para María Parra. La guadiareña debutó durante la pasada madrugada en el Ladies European Tour, primer circuito europeo femenino, que sube el telón en Australia, en el campo 13th Beach Golf Links de Victoria. Fue la encargada de dar el primer golpe de la nueva temporada.

María Parra, tras su primera participación en el circuito femenino americano, comienza su camino en el europeo. La de Guadiaro, como ya anunció, tiene intención esta temporada de jugar en los dos circuitos todo lo que le sea posible. En esta ocasión, participa es un torneo especial en el que las féminas compiten a la misma vez que los hombres del ALPG, el circuito masculino de Australia.

Parra lidera la representación de seis españolas en un torneo que se disputa en Austrialia y que se juega en dos campos durante dos jornadas: el Creek Course y el el Beach Course. La campogibraltareña arranca en el primero de ellos y tuvo el honor de abrir la temporada del LET, dar el primer golpe desde el hoyo 1.

Al cierre de esta edición había pasado en los primeros hoyos australianos.