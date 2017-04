María Parra, a dar el golpe en el Estrella Damm de Sitges

María Parra se toma un respiro en el Circuito Americano de golf para volver a competir en el Europeo. La guadiareña es una de las dieciocho golfistas españolas que aspiran al título del Estrella Damm Mediterranean Ladies Open, que se disputará en el Club de Golf Terramar de Sitges entre el desde hoy y hasta el domingo.

María Parra llega al torneo con un par de victorias en su haber en el LET Access Series 2016 antes de conseguir, a la primera oportunidad, la tarjeta del LPGA. La de Guadiaro alterna su participación en EEUU con torneos del LET y no ha querido faltar a la cita en suelo español. Parra llega de Hawái, donde no pudo pasar el corte y espera no acusar el cansancio del viaje y mostrar su mejor golf.

Las olímpicas Carlota Ciganda y Azahara Muñoz lideran el nutrido grupo de jugadoras nacionales afronta un importante reto dada la numerosa presencia de golfistas extranjeras de reconocido prestigio, entre las que se encuentran las mejores del Ladies European Tour.

La intención de todas ellas es inaugurar el palmarés de un torneo que, desde el mismo momento en que nació, se ha convertido en referencia internacional por su relevante participación y la presencia de Annika Sorenstam, icono del golf mundial y capitana del equipo europeo en la Solheim Cup.

María Parra comienza su partida en el circuito catalán de Sitges a las 12:15 junto a la belga Karolin Lampert y la galesa Lydia Hall.