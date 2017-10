Marejada en el Estrecho

Habemus lío y todavía no ha echado a rodar el balón. El derbi del Estrecho que el Algeciras y el Ceuta disputarán el próximo domingo en el Nuevo Mirador (17:00) ya viene caldeado por la designación del linier Antonio Ordóñez Martín, adscrito al colegio de Sevilla pero nacido en la ciudad algecireña.

Desde la otra orilla llegó ayer la marejada por la noticia del trío arbitral designado para impartir justicia el domingo. Gonzalo González Páez es el trencilla principal, asistido por Javier Ballesteros Peralta y el mencionado Antonio Ordóñez Martín, todos del colegio sevillano. Los medios ceutíes expresaron el malestar que existe en el seno de la AD Ceuta FC, aunque al cierre de esta edición la directiva caballa no se había pronunciado al respecto de forma oficial.

Según los medios de Ceuta, el rival del Algeciras no entiende una designación que de antemano puede levantar suspicacias y por lo tanto perjudicar a ambos equipos. El Pueblo de Ceuta aseguró en su edición de ayer que el club ceutí "estudia recusar la designación", una acción a día de hoy ya no está al alcance de la mano de los equipos.

Además, el diario vecino se hace eco de "la indignación" entre los aficionados norteafricanos, un sentir que se extendió a lo largo de la tarde en las redes sociales una vez que el nombramiento corrió como la pólvora.

En Ceuta tampoco ha gustado demasiado la designación del árbitro principal González Páez, un joven sevillano debutante en la categoría que sólo ha dirigido de momento un choque del grupo X, el San Roque de Lepe-Arcos de la quinta jornada. Entienden los visitantes que habría venido mejor un árbitro con más experiencia para el duelo de rivalidad del domingo en La Menacha.

El Algeciras, por su parte, no se pronunció al respecto y evita cualquier posible polémica. Los albirrojos, que ya han sufrido varias expulsiones rigurosas esta temporada, vieron como el pasado domingo en La Barca les pitaron un penalti que no era, pero optan por no cargar contra errores que consideran humanos.

No será la primera vez que el algecireño Ordóñez Martín haga de juez de línea ante el equipo albirrojo. Lo hizo curiosamente en Puente Genil (0-0) en el debut de este curso o la pasada campaña en el partido en casa ante el filial del Recreativo (3-3) que marcó el inicio de la crisis.