Manolo Sanlúcar: "Hicimos el peor partido de la temporada en casa"

El entrenador del Villanovense Club de Fútbol, Manolo Sanlúcar, que vio el encuentro desde la grada por sanción (desempeñando su labor en el banquillo su segundo, Cubi), aseguró en rueda de prensa que su equipo cuajó ante la Balona su "peor partido de la temporada en casa" y confesó que se sentía "disgustado" por el fútbol y por el resultado.

"Sabíamos que nos encontraríamos con un rival que dificultaría nuestra elaboración y no hemos sabido resolverlo", lamentó. "Ellos hicieron su trabajo y muy bien además. Nosotros, no"

El técnico serón, expreparador del Algeciras, vio una primera parte "con muchas acciones divididas, en las que la Balona estuvo mejor en las segundas jugadas" y se mostró especialmente críticos con los últimos minutos de su equipo.

"En la segunda parte estuvimos mejor, pero el último tramo de partido no me gustó. Pecamos de querer resolver con muchas acciones individuales y además con mucho desacierto. Insisto, es el partido que menos me ha gustado esta temporada".

Sobre el bagaje de cuatro partidos sin ganar, el técnico de Bornos descarta la ansiedad de su equipo y reflexionó: "No estamos atacando igual y hace falta una mayor organización defensiva para volver a ganar".

Sobre el rendimiento de los tres fichajes de invierno, destacó el papel del central César Morgado, sobre Rojas y Adri Cuevas, a los que cree que les hace falta regularidad para reponerse de la inactividad que han soportado en los últimos meses.