Manolo Ruiz, hombre fuerte de una de las candidaturas del Xerez Deportivo FC

El exentrenador de la Real Balompédica Manolo Ruiz es la apuesta de la candidatura de Javier Gómez Vallecillo a la presidencia del Xerez Deportivo FC, que la temporada próxima volverá a militar en Primera Andaluza. El exmister de los albinegros comparece como futuro director deportivo y entrenador en caso de que Gómez Vallecillo supere en las votaciones del próximo día ocho a Rafael Coca, cuyo proyecto deportivo está encabezado por Edu Villegas, exguardameta de la UD Los Barrios.

Manolo Ruiz, del que la prensa jerezana afirma que ha descartado ofertas para unirse a este proyecto, aparece como manager general y entrenador de un club que antes que nada quiere "profesionalizar" y cuyo objetivo es alcanzar la Segunda B "en un plazo de dos años".

En su comparecencia en una conocido tertulia deportiva jerezana Manolo Ruiz dijo: "Estoy aquí para formar un club ganador, que aspire a más que a quedarse en categorías inferiores e incluso a deambular por Segunda B".

"Esta candidatura no ha salido sólo de la ilusión, sino que es un proyecto económico y deportivo sólido", añadió. "A partir de ahí, creo que todos los xerecistas quieren lo mejor por el club. Si no se opta por esta candidatura, los objetivos van a tardar más en llegar".

"He visto cómo ha trabajado y los niveles a los que estamos llegando. Me comprometo a formar una plantilla que nos lleve a Segunda B. Estoy hablando con futbolistas titulares en Segunda B que quieren venir, porque podemos llegar a unas pretensiones que ellos valoran. Con todos mis respetos, nuestro rival no puede ser el Cádiz B, tiene que ser el Cádiz CF, que está en Segunda A. Tenemos que estar en Segunda B no de cualquier manera, sino para aspirar a la división de plata".