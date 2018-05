Manolo Mesa vuelve hoy a El Molinón 31 años después

Manolo Mesa saltará al césped de El Molinón hoy 31 años después de la última vez para recibir un homenaje del Real Club Sporting de Gijón, el club en el que hizo una brillante carrera como futbolista en un equipo histórico.

El mítico Siete pulmones será el protoganista de un acto que el club rojiblanco ha preparado para el descanso del partido frente al Barcelona B (16:00). Según cuenta El Comercio, "no han trascendido los detalles, salvo que será en el palco, pero el Sporting tiene muy en cuenta que será la primera vez en casi 31 años que Manolo Mesa pise El Molinón".

"La última vez que estuvo fue el 14 de junio de 1987. Era la penúltima jornada del campeonato y el Sporting se imponía al Barcelona gracias a un gol de Zurdi, que entró al campo en la segunda mitad. Al otro lado, el Barça de los Lineker, Víctor Muñoz o Migueli, además de un jovencísimo Zubizarreta, todos ellos entrenador por Terry Venables", recuerda el periódico gijonés.

Mesa estará acompañado de su familia en un duelo en el que el equipo que entrena Rubén Baraja tratará de adelantar al Huesca.

El sanroqueño explica al diario que la última vez que fue a Gijón "fue para llevar a un jugador de aquí, de San Roque, Iván Peña. Estuvo unos días en Mareo probando. Anteriormente fui por Cundi y ya no he ido más desde que me vine hace treinta años".

"La última vez que estuve en El Molión fue cuando jugué mi último partido de Liga", detalla.

Mesa admite que "todo ha cambiado mucho" en la ciudad y en el club gijonés desde que se marchó y reconoce que sentirá muchas sensaciones cuando esté a pie de campo: "La pena, que está muy reciente, será no poder saludar a Quini. Me tocó mucho lo que le pasó. Igual que lo de Castro y Tati Valdés. Y José Luis Rubio. La vida es así".

Preguntado sobre si sigue de cerca al Sporting, el sanroqueño se muestra cercano: "Estuve doce años allí. Los mejores de mi vida. La afición se merece que el equipo esté en Primera. Tiene que seguir apoyando a ver si se consigue", afirma. "Después de mi familia, mi gente y mi pueblo, San Roque, el Sporting lo ha sido todo. Profesionalmente me lo ha dado todo. Me hizo llegar a la selección, clasificamos al equipo para la UEFA varias veces, llegamos a la final de la Copa en dos ocasiones y acabamos segundos en una Liga. No puedo pedir más. Ojalá hubiéramos conseguido un título. Méritos hicimos", subraya Mesa, que recientemente se jubió de su puesto de trabajo en el Ayuntamiento y mantiene su estilo de vida tranquilo.