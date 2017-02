Madrigal, satisfecho a medias

Luis Madrigal, el último fichaje en el mercado de invierno de la Real Balompédica, no está del todo satisfecho. La lesión de Raúl Prieto Rulo le brindó la oportunidad de debutar ante el Jumilla hace dos semanas -en su primera comparecencia en la convocatoria y- el pasado domingo de estrenarse como titular con los albinegros, en La Nueva Condomina, frente al Real Murcia. El jugador sabe que rindió a un nivel más que aceptable, pero se compromete a ofrecer mejores prestaciones.

"Era difícil imaginar cuando llegué que en los dos primeros partidos en los que me vestiría iba a acabar jugando y en ese aspecto estoy muy contento", reflexiona el sevillano.

"Aunque creo que puedo estar satisfecho de mi rendimiento, también estoy convencido de que puedo dar más", sentencia el futbolista, que ha tenido la oportunidad de dejarse ver, algo de lo que apenas ha podido disfrutar Rafa Navarro, otro de los refuerzos que se incorpotó en el tramo final del mes de enero.

"Estoy convencido de que si sigo jugando se podrá ver a un Luis Madrigal mucho más rápido y con mucha más personalidad", se compromete el defensor.

"Creo que he cumplido y me he encontrado bien en el campo, en realidad estoy contento con mi rendimiento, pero sé que puedo aportar mucho más, sobre todo en ataque que es mi fuerte, porque me incorporo bien y por eso digo que con el tiempo espero hacerlo mejor", abunda.

"Hay que comprender que yo vengo de Tercera división y que no tiene nada que ver con la Segunda B", explica Madrigal, que comenzó la presente campaña con la Peña Deportiva de Baleares, aunque el curso pasado jugó en la división de bronce con el Betis B.

"En esta categoría hay mucho más ritmo y es totalmente diferente y necesito volver a adaptarme poco a poco", recalca.

Luis Madrigal asegura que en absoluto desea que su compañero Rulo siga en el dique seco para seguir disfrutando de la titularidad. "Yo quiero que los compañeros se recuperen lo antes posible y que sea el míster el que decida quien tiene que jugar. La competencia siempre es buena".

El lateral zurdo admite que la plantilla regresó enfadada el pasado domingo de Murcia, donde la Balona cayó 1-0 después de jugar media hora con un hombre más como consecuencia de la expulsión del local Golobar. "Yo entiendo que hicimos méritos para, al menos, empatar y por eso volvimos molestos, porque entendemos que merecimos más".

Pasada esa página llega el duelo del próximo domingo en Huelva frente al Recreativo, un partido importantísimo para los dos cojuntos y que además podrá ser visto por Andalucía Televisión. "Todos en la caseta sabemos de la importancia de este encuentro", recalca el jugador balono.

"Se trata de un rival directo y si ganásemos daríamos un salto hacia la permanencia, así que sólo pensamos en sumar los tres puntos", acaba.