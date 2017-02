Madrigal desembarca hoy en la Balompédica

Luis Madrigal, el último fichaje de la Real Balompédica en el mercado de invierno, llega hoy a La Línea para participar en el entrenamiento matinal. El lateral zurdo, que hasta el domingo jugaba en la Peña Deportiva de Ibiza de la Tercera división, desembarca dispuesto a competir por una plaza de la que ya le han informado que Rulo es dueño y señor. La posibilidad de regresar a Segunda B, categoría en la que ya jugó con el filial del Betis, y de hacerlo en un club del que tiene muy buenas impresiones le llevaron a aceptar "casi sin pensar" la oferta de la Balona.

Madrigal explica que el pasado verano, después de ser descartado por el Real Betis, en cuya cantera había llevado a cabo toda su carrera, decidió esperar una buena oferta de la categoría de bronce que no llegó. "Apuré hasta el final, esperando algo que me agradara y no se produjo así que al final decidí irme a la Peña Deportiva de Ibiza, que es de Tercera, pero que económicamente está casi a la par de los clubes de Segunda B", explica.

El zurdo participará en el entrenamiento matinal tras dejar la Peña Deportiva

"De todas formas pusimos una cláusula de que si me llegaba una oferta de superior categoría podía irme y como la Balona es de Segunda B, en cuanto se pusieron en contacto conmigo se lo hice saber al club", abunda.

Madrigal destaca de sí mismo su "velocidad y desborde" y explica que aunque en las tres últimas andaduras sólo ha actuado como lateral zurdo, hasta entonces había alternado ese puesto con el de extremo. "Yo creo que puedo jugar en los dos, pero después de tres años como es lógico me resulta más fácil salir como lateral", especifica.

Madrigal aterriza en un vestuario del que ya ha tenido noticias a través de un excompañero suyo en el Betis juvenil, Bauti. "Ya me ha comentado que tendré un buen recibimiento y que el vestuario está muy unido y eso siempre es un aliciente. Estoy deseando empezar a entrenarme".

El desde hoy jugador de la Real Balompédica está convencido de que a pesar de que los albinegros están aún envueltos en problemas clasificatorios no tendrán problemas para eludir el descenso. "Yo conozco bien el grupo IV, lo he seguido bastante todo este tiempo y en cuanto ganemos dos partidos seguidos las cosas se verán muy diferentes", sentencia el nuevo futbolista albinegro.