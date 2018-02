El Madrid paga caro el pésimo inicio

El Real Madrid pagó cara su pésima puesta en escena en Moscú y sucumbió ante un CSKA que, aunque llegó a ganar de 26 puntos, tuvo que sufrir para abortar la reacción de un rival que no se dio por vencido y llegó a soñar con el triunfo en el último cuarto.

Con un parcial en contra de 15-0 en el primer cuarto, Pablo Laso tuvo que recurrir a Doncic a los cuatro minutos para intentar frenar la apisonadora rusa. Los primeros diez minutos terminaron con los siete rebotes de Tavares como único elemento positivo.

En el segundo cuarto el Madrid logró reducir la producción ofensiva local, pero la irrupción de otro ex madridista, Hunter, con siete puntos consecutivos, volvió a encender las alarmas en el banquillo blanco. La primera mitad acabó con claro 54-31.

La reacción blanca llegó tras el paso por vestuarios. El sacrificio colectivo atrás, con Tavares imponiendo su ley, y la aparición de Doncic y Campazzo en ataque permitieron incluso soñar con el milagro. De perder por 26, los madridistas pasaron a estar 14 abajo con trece minutos y medio por delante, aunque los locales llegaron a los últimos diez minutos con medio partido en el bolsillo (78-60).

Pero el Madrid no se rindió y consiguió un prometedor 0-10 que lo situó ocho abajo (78-70). Eso fue lo máximo que pudo acercarse a un oponente que ya no permitió más concesiones y ante el que, al menos, el Madrid pudo salvar el basket-average particular gracias a su superioridad en la segunda parte.