El Madrid desea recomponerse

El Real Madrid llega a Vitoria con la intención de disipar ante el colista, el Alavés, las dudas generadas por los últimos partidos ligueros disputados en el Santiago Bernabéu, con dos empates y una derrota que lo dejan a siete puntos del Barcelona tras solo cinco jornadas disputadas.

El mensaje de tranquilidad por bandera de Zidane, que defiende su apuesta por las rotaciones y su forma de manejar la plantilla madridista, no apacigua la necesidad de un triunfo con la que llegan a Mendizorroza. En plena plaga de lesiones, el Madrid llega a Vitoria con seis bajas. Sin un lateral izquierdo tras caer Theo primero y Marcelo después, con Nacho Fernández de comodín en esa demarcación. Sin Vallejo para poder rotar en el centro de la defensa; bajas en la medular de Kroos y Kovacic; y en punta con Benzema.

Dificultades para completar una convocatoria, pero no para confeccionar un once al que sólo le valdrá ganar. Carvajal acabó justo ante el Betis y su lugar puede ocuparlo Achraf y Dani Ceballos tiene opciones de entrar en el centro del campo si Zidane no da rienda suelta a la magia de la pareja Isco-Asensio. En punta, en un estadio donde Cristiano Ronaldo marcó el pasado curso un triplete, el portugués buscará sus primeros tantos en la Liga.

Mientras, los albiazules no levantan cabeza en el inicio de la campaña ya que han perdido en los cinco encuentros que han disputado ante el Leganés (1-0), Barcelona (0-2), Celta (1-0), Villarreal (0-3) y Deportivo (1-0). Además el agravante de este inicio de liga reside en que el equipo babazorro no ha marcado un solo gol en ninguno de los choques.

Con Javier Cabello en el banquillo, el equipo mostró una ligera mejoría en su primer envite tras la destitución de Luis Zubeldía, pero volvió a mostrarse vulnerable. Así, el técnico interino del Alavés mantiene las dudas importantes de Munir, Bojan y Tomás Pina por problemas físicos, y no contará con Héctor Fernández ni Víctor Laguardia, descartados por lesión, por lo que podría introducir cambios en el centro del campo y ubicar a Medrán junto a Manu García, e incluso apostar por Enzo Zidane como titular. Ely y Maripán seguirán en el centro de la zaga.