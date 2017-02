Luto por Solís, histórico exjugador

El Algeciras CF expresó ayer sus condolencias por el fallecimiento a los 92 años del exjugador José Solis Florido, que defendió la elástica albirroja durante siete temporadas entre los años 40 y 50 del pasado siglo, y que también jugó una campaña en la Real Balompédica Linense.

Solís nació en Puente Genil (Córdoba) pero echó raíces en Algeciras tras llegar cumplir con el servicio militar. en el conjunto rojiblanco militó un total de siete temporadas. Solís coincidió con jugadores como Bellido, Caballero, Duarte, Miguelito, Calvo, Rodolfo, Galbani, Vinuesa, Eduardo, Polo, Pilín o Carrasco.

Tras el Algeciras pasó por Real Jaén, España de Tánger, Balompédica Linense y Granada y se retiró como jugador profesional en el Calvo Cotelo de Puerto Llano.

En entrevista concedida a Eduardo Puche en 2008, Solís explicó sus primeros años en la ciudad, el interés que Cádiz y Betis mostraron en él en su momento álgido, la huella que Pepe Varela le dejó como entrenador y los buenos recuerdos de una etapa inolvidable como futbolista. "El Algeciras siempre ha sido un club señorito. Salvo una temporada siempre tuvimos un equipo para estar arriba", dijo.

"Yo vine a Algeciras a hacer la mili y a los dos días de llegar un brigada preguntó por los que jugaban bien al fútbol. En principio yo no quise salir pero un paisano mío se lo dijo y me probaron. A la semana siguiente me mandaron a Tarifa y estando en la batería me mandaron a llamar al sábado siguiente y me mandaron a Algeciras", relató Solís en aquella entrevista. "Aquel fútbol era más fuerte, los árbitros permitían mucho más. En la competición había equipos que ahora son de Primera y Segunda", rememoró el algecirista.

La directiva algecirista anunció ayer un minuto de silencio en memoria del histórico exjugador el próximo domingo antes del partido frente al CD Cabecense (12:00).