Luis Suárez apuesta por conseguir la remontada frente al PSG

El futbolista del Barcelona Luis Suárez consideró ayer que la goleada sufrida ante el PSG en los octavos de final de la Liga de Campeones representa, más allá del golpe, una oportunidad de pasar a la historia del club azulgrana. "Si queremos quedar en la historia de este club, tenemos que revertir esta eliminatoria. No podemos bajar los brazos, más allá de que estos días estemos un poco tristes por la situación", afirmó el uruguayo, en un acto solidario celebrado en la Ciudad Condal.

"Este equipo tiene calidad para revertir esta situación y culpables somos todos, no solo una persona. Cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, igual", aseveró Luis Suárez, preguntado por si Luis Enrique es el principal responsable del severo revés. "Fue un mal partido a nivel general y hay que aceptarlo. Pasamos por muchos altibajos esta temporada y nuestro objetivo es encontrar la regularidad de años atrás", añadió el punta, tras negar que la plantilla se hubiera reunido para conjurarse: "Es todo mentira, lo digo porque me nombraron a mí. Lo que tenemos que hacer es revertir esta situación".

El atacante también dijo no sentirse sorprendido por que muchas voces hablen del fin del ciclo del Barça de Luis Enrique. "No me sorprende porque estamos en el mejor club del mundo. Pero no hay que hacer caso a eso, hay que seguir trabajando con las mismas ganas y revertir la situación", concluyó Luis Suárez, muy contento por el dinero recaudado para lucha contra la enfermedad del PKU por el libro solidario que apadrinó.