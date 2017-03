Luis Enrique anuncia su marcha a final de temporada

Luis Enrique se convirtió en el protagonista del partido Barcelona-Sporting, el cual quedó en un segundo plano. Y no sólo por la plácida goleada del equipo azulgrana, sino por el sorprendente anuncio del entrenador asturiano, que reveló que no seguirá en el banquillo la próxima temporada.

"Aprovecho para acabar la rueda de prensa de una manera diferente. No seré entrenador del Barcelona la próxima temporada. Es una decisión muy difícil para mí, meditada, muy pensada, pero creo que tengo que ser fiel y justo a lo que piensa", soltó el preparador minutos después de que sus jugadores, a los que había avisado previamente en el vestuario, goleasen al Sporting.

"En esta pretemporada tuve una reunión con Soler y Robert Fernández, en la que se habló de que había posibilidades de que no renovara. Me dijeron que no tuviera ninguna prisa para tomar esta decisión. Pero el momento ha llegado", añadió.

Preguntado por las razones de su marcha, Luis Enrique dijo que su decisión tuvo mucho que ver con su "manera de vivir esta profesión". "Esto significa muy pocas horas de descanso y de desconectar", apuntó.

Antes de finalizar su comparecencia, el aún entrenador azulgrana quiso dar las gracias al club por "apostar" por él, "primero en el filial y después en el primer equipo". "Doy las gracias también a los futbolistas por su apoyo", declaró.

"Quedan tres meses apasionantes, estamos en una situación difícil, especialmente en una competición, pero con la ayuda de todos, y si los astros se alinean, vamos a dar la vuelta a ese partido. Mi dedicación será plena en estos tres meses", concluyó Luis Enrique.