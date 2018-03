Lotus mantendrá el patrocinio de la Balona la próxima liga

El empresario linense Miguel Rodríguez anunció ayer que la temporada próxima seguirá patrocinando a la Real Balompédica a través de la firma Lotus. El presidente del club, Raffaele Pandalone, expresó ayer su agradecimiento "no solo por lo que supone económicamente, sino por lo que significa para este club tener el respaldo de alguien de la talla" del propietario de la firma relojera.

Miguel Rodríguez acabó ayer con una de las incógnitas que se cernían sobre la economía para la Real Balompédica de cara a la próxima temporada. En declaraciones a MIA FM aseguró que mantendrá el respaldo económico a la Balompédica, porque, en su opinión, no se trata solo de un equipo de fútbol, sino de una de las señas de identidad de la ciudad.

Rodríguez fue uno de los grandes valedores de Alfredo Gallardo, quien presentó su dimisión el pasado mes de enero después de ocupar la presidencia durante década y media. Muchos vaticinaban que el compromiso del relojero con el club había expirado con la salida del anterior mandatario, pero ayer quedó renovado de manera pública.

El presidente de la entidad futbolística, Raffaele Pandalone, afirmó después de conocer la decisión de Miguel Rodríguez que para la Balona es "un orgullo poder lucir" una de sus marcas, en este caso Lotus, en sus camisetas.

"Escuchar decir cosas tan bonitas sobre la Balona a un hombre tan importante supone una enorme alegría, pero también me llena de responsabilidad, porque me recuerda algo que ya sabía, que no solo represento al club, sino a toda la ciudad", recalcó.

"Yo solo puedo tener palabras de agradecimiento hacia él por todo lo que está haciendo y el anuncio de que seguirá la temporada próxima es otro motivo para darle las gracias", abundó.

"No cabe duda de que supone una tranquilidad a la hora de elaborar los presupuestos de la temporada próxima, pero insisto en que lo más importante es que los balonos y los linenses podemos estar orgullosos de que personas del pueblo y con la relevancia de él estén dispuestos a ayudar al club para que podamos conseguir importantes objetivos", dijo el presidente balono.

Pandalone hizo pública la felicitación a Miguel Rodríguez después de que este recibiese el pasado miércoles la Medalla de Andalucía. "Esto demuestra que en La Línea tiene personas de las que todos nos podemos sentir orgullosos".